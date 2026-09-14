Rufisque : Les matchs de Navétanes suspendus

Le Préfet du département de Rufisque, Magatte Diouck, a annoncé la suspension des matchs de Navétanes dans la ville de Rufisque, invoquant des raisons liées à la préservation de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens.

Dans un communiqué publié dimanche 13 septembre 2026, l’autorité administrative informe les responsables du mouvement Navétanes, les présidents d’ASC, les joueurs, les supporters et l’ensemble des populations que cette décision fait suite à plusieurs incidents enregistrés lors de certaines rencontres.

Le Préfet évoque notamment des affrontements entre supporters ayant porté atteinte à la sécurité des personnes, à la tranquillité publique ainsi qu’à l’intégrité des biens publics et privés. La mesure sera formalisée par un arrêté préfectoral qui doit être publié ce lundi. Dans l’immédiat, aucune reprise des matchs de Navétanes dans la ville de Rufisque n’est envisagée.

Selon le communiqué, cette suspension intervient dans un contexte marqué par la répétition d’incidents liés à certaines rencontres, faisant peser « des risques importants sur l’ordre public et la sécurité des populations ». Le Préfet appelle les responsables du mouvement Navétanes, les dirigeants d’ASC, les joueurs, les supporters et l’ensemble des acteurs concernés à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme. Il leur demande également de s’abstenir de toute initiative susceptible de troubler l’ordre public.

Magatte Diouck rappelle par ailleurs que le sport doit rester « un espace de fraternité, de fair-play, de cohésion sociale et de saine compétition ». Il ne doit, selon lui, servir de prétexte « à la violence, aux affrontements, aux dégradations ou à la destruction de biens publics ou privés ».

Le Préfet invite les populations, particulièrement les jeunes, à privilégier le calme, le dialogue et le respect des règles, dans l’intérêt de la sécurité collective et de la préservation de la tranquillité publique.