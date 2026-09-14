Sénégal : 20 organisations de la société civile dénoncent les menaces contre les voix critiques

Les organisations de la société civile sénégalaise s’élèvent contre la multiplication des menaces et des actes d’intimidation visant les défenseurs des droits humains et les voix critiques. Dans une déclaration conjointe signée par 20 structures, dont Africa Jom Center, l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH), le Réseau Siggil Jigéen, la RADDHO, la LSDH, la COSCE et l’ONG-3D, la coalition dénonce une escalade des attaques verbales.

Les signataires réaffirment leur volonté de « exercer pleinement son rôle de veille, d’alerte, de proposition et d’interpellation ». Ils estiment que les organisations de la société civile doivent continuer à jouer leur rôle dans la défense des droits humains, de la démocratie et de l’État de droit, malgré les pressions auxquelles elles peuvent être confrontées.

La déclaration met notamment en avant la situation de leur collègue Babacar Ba, « de nouveau visé par des menaces émanant d’un acteur politique du camp présidentiel ». Les organisations signataires rappellent que les auteurs des précédentes menaces de mort proférées contre lui n’ont toujours pas été identifiés.

Pour la coalition, cette situation traduit une évolution préoccupante. Elle constate que « ces attaques commencent à revêtir un caractère structurel », avec notamment l’utilisation de termes jugés dénigrants, tels que « fumiers » ou « individus de mauvaise foi », à l’encontre des acteurs de la société civile.

Face à cette situation, les 20 organisations interpellent directement le gouvernement et les autorités compétentes. Elles leur demandent « qu’elles prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des acteurs de la société civile et fassent toute la lumière sur ces menaces ».

Les signataires préviennent enfin qu’« aucune pression ne les détournera de leur engagement en faveur de la démocratie et de l’État de droit ». À travers cette déclaration commune, ils entendent ainsi réaffirmer leur détermination à poursuivre leurs missions de veille, d’alerte et d’interpellation.