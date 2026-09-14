Moussa Niang : « Nous n’avons pas attendu la chute du gourou pour ouvrir les yeux »

Moussa Niang, chargé de la vie politique du mouvement Gueum Sa Bopp « Les Jambaars », a réagi à la recomposition de la scène politique sénégalaise et aux récents repositionnements de certains acteurs. Dans une déclaration, il estime que certains chercheraient aujourd’hui à réécrire leur parcours politique après avoir soutenu la mouvance au pouvoir.

« Aujourd’hui, le voile se déchire peut-être ? Le plus facile, après avoir été dans le cercle des adorateurs de la secte, c’est de tenter de réécrire l’histoire avec la tranquillité du dimanche pour se taper le beau rôle », a déclaré Moussa Niang.

Le responsable de Gueum Sa Bopp affirme que son mouvement avait adopté une position différente bien avant les évolutions politiques actuelles. « Mais nous, on n’a pas attendu la chute du gourou pour ouvrir les yeux », a-t-il ajouté.

Moussa Niang estime que le président de Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, avait déjà alerté sur certaines dérives alors que, selon lui, plusieurs acteurs avaient choisi de soutenir la mouvance aujourd’hui au pouvoir.