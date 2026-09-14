Vol de bijoux chez Eva Tra : Un suspect interpellé à Kaolack

Un commerçant a été interpellé le 9 septembre 2026 à Taïba Niassène, dans la région de Kaolack, dans le cadre d’une enquête ouverte après une plainte pour le vol de bijoux en or estimés à 12 millions de francs CFA. La Brigade de recherches de Dakar poursuit les investigations pour faire la lumière sur cette affaire.

L’enquête fait suite à une plainte déposée par Mme Awa Traoré, dite Eva Tra, pour le vol de ses bijoux. Selon les éléments communiqués par la gendarmerie, les faits remontent au vendredi 24 juillet 2026.

Un individu se serait présenté au domicile de la victime en se faisant passer pour un agent de la Sonatel. Alors que Mme Traoré était absente, il aurait prétexté une facture urgente, invoquant le risque d’une coupure de ligne téléphonique.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect présumé aurait ainsi réussi à convaincre le fils de la victime de lui remettre les bijoux en or appartenant à sa mère. La valeur du butin est estimée à douze millions de francs CFA.

Les investigations menées par la Brigade de recherches de Dakar ont progressivement permis aux enquêteurs de remonter la piste du suspect. Les recoupements effectués auraient conduit à son identification, puis à son interpellation le 9 septembre à Taïba Niassène.

Le mis en cause a ensuite été transféré à Dakar pour la poursuite de la procédure. Il est soupçonné d’escroquerie, d’usurpation de fonction et de vol.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ensemble des circonstances des faits et d’établir les responsabilités dans cette affaire.