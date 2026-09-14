Lutte contre le trafic de stupéfiants : 375 kg de chanvre indien saisis à Mbodiène

La compagnie de gendarmerie de Mbour a saisi 375 kilogrammes de chanvre indien dans la nuit du 11 septembre 2026, à la suite d’un renseignement faisant état d’un débarquement de drogue dans la lagune de Mbodiène. Les individus impliqués ont pris la fuite après avoir opposé une résistance aux forces de l’ordre.

Un dispositif de surveillance a été déployé entre Joal et la plage Olstom par les brigades de Joal-Fadiouth et de Nianing, avec l’appui de la Brigade de recherches de Mbour. L’opération visait à intercepter les personnes susceptibles d’être impliquées dans le débarquement signalé.

Vers 2 heures du matin, une charrette escortée par six individus armés de machettes est arrivée sur les lieux. Repérés par les gendarmes, les mis en cause ont opposé une résistance avant de prendre la fuite.

Abandonnée sur place, la charrette transportait douze colis contenant au total 375 kilogrammes de chanvre indien. La drogue saisie a été acheminée et déposée à la Brigade de Joal pour les besoins de la procédure.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier les personnes impliquées et de déterminer les circonstances exactes de cette opération de trafic présumé.