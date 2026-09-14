PASTEF Thiaroye-sur-Mer dément le départ de cinq coordinateurs vers Kiiraay

La Section communale de PASTEF Thiaroye-sur-Mer a réagi à une publication du Dr Cheikh Dieng faisant état du départ de cinq coordinateurs de cellules du parti vers Kiiraay. Dans un communiqué, la structure locale conteste cette présentation et affirme qu’un seul coordinateur de cellule aurait démissionné. Elle remet également en cause plusieurs éléments relatifs à l’organisation territoriale du parti et revendique une implantation locale fondée, selon elle, sur plusieurs années de mobilisation et sur ses résultats électoraux.

Dans son communiqué, la Section communale de PASTEF affirme que contrairement aux informations avancées par le Dr Cheikh Dieng, « un seul coordonnateur de cellule a démissionné ». Elle rejette ainsi l’annonce d’un départ collectif de cinq coordinateurs et estime que cette présentation ne correspond pas à la réalité organisationnelle du parti à Thiaroye-sur-Mer.

La structure locale conteste également l’utilisation de l’appellation « commune de Thiaroye Azur ». Elle rappelle que Thiaroye Azur est un quartier rattaché à la commune de Thiaroye-sur-Mer. Pour les responsables locaux de PASTEF, cette confusion territoriale illustre la nécessité, lorsqu’il est question de la vie politique locale, de vérifier les informations relatives à l’organisation et au découpage administratif de la commune.

Le communiqué met également en cause les informations relatives au nombre de cellules de PASTEF dans la commune. La Section communale réfute l’affirmation selon laquelle la formation compterait huit cellules à Thiaroye-sur-Mer et invite, de manière générale, à une meilleure connaissance de l’organisation interne du parti et de son implantation sur le terrain.

Sur le plan politique, les responsables locaux de PASTEF revendiquent une implantation qu’ils présentent comme ancienne et consolidée par plusieurs scrutins. Ils évoquent notamment leur participation à la dynamique de Yewwi Askan Wi depuis 2022, ainsi que les élections présidentielle et législatives de 2024. Selon eux, ces différents rendez-vous électoraux auraient confirmé le poids politique de la formation dans la commune.

La Section communale met également en avant ses performances dans le cadre de la campagne de vente des cartes de membre de PASTEF. Elle affirme avoir vendu, à ce jour, 2 377 cartes, pour un objectif initial fixé à 2 000, soit 377 cartes supplémentaires. À cette mobilisation militante, elle ajoute plusieurs activités à caractère social, sanitaire et communautaire menées auprès des populations de Thiaroye-sur-Mer.

Dans ce contexte, les responsables locaux de PASTEF estiment que les éventuels mouvements de personnes vers Kiiraay doivent être appréciés au regard de la réalité électorale et militante de la commune. Ils opposent ainsi à ce qu’ils considèrent comme des mobilisations ponctuelles une implantation qu’ils décrivent comme construite sur plusieurs années.

La Section communale invite par ailleurs le Dr Cheikh Dieng et les responsables de sa formation politique à se confronter au verdict des urnes. Elle appelle de ses vœux la tenue des élections locales, estimant que celles-ci permettraient, selon ses termes, de mesurer le poids réel des différentes forces politiques en présence à Thiaroye-sur-Mer.