Grand-Yoff : Un individu interpellé pour tentative de meurtre à Léona

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a interpellé un individu soupçonné d’avoir grièvement blessé un mécanicien à coups de machette lors d’une altercation survenue le 5 septembre 2026 au quartier Léona. Recherché pendant plusieurs jours, le mis en cause a été interpellé le 11 septembre et placé en garde à vue.

Les faits se sont produits le 5 septembre, aux environs de 20 heures. Alertés à la suite d’une violente altercation, les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur les lieux et ont constaté que la victime avait déjà été évacuée à l’hôpital Idrissa Pouye. Selon les premiers éléments recueillis, le mécanicien aurait reçu deux coups de machette portés par un individu qui avait pris la fuite.

Les investigations engagées par les services de police ont permis d’identifier puis d’interpeller le suspect présumé le 11 septembre. Lors de son interrogatoire, celui-ci aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il aurait expliqué avoir réagi à des injures proférées par la victime, tout en reconnaissant le caractère disproportionné de sa réaction, qui aurait impliqué une machette et des tessons de bouteille.

Après quarante-huit heures d’hospitalisation, l’état de santé de la victime est désormais présenté comme stable. Elle souffrait toutefois de blessures importantes, notamment à la tête et à la gorge. Le suspect serait déjà connu pour des faits impliquant l’usage d’armes blanches. Ces éléments devront toutefois être établis dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. L’enquête se poursuit afin de déterminer avec précision les circonstances de l’agression et les responsabilités dans cette affaire.