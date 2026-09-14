Pape Ousseynou Pouye…De la logistique internationale aux commandes du COSEC

La nomination de Pape Ousseynou Pouye à la tête du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) intervient dans un secteur stratégique pour l’économie nationale. Fort de treize années d’expérience dans la logistique, le transport et le management portuaire, le nouveau dirigeant revendique un parcours construit entre entreprises internationales, infrastructures portuaires et secteurs industriels sensibles. Un profil auquel s’ajoute un engagement dans le développement local, notamment à Mbao, où il mène depuis plusieurs années des initiatives en faveur de la jeunesse et des communautés.

Formé dans les domaines de la logistique, du management portuaire et de l’ingénierie économique, Pape Ousseynou Pouye est titulaire d’un Master 2 en Logistique et Management portuaire ainsi que d’une Maîtrise en Ingénierie économique obtenus à l’Université du Littoral Côte d’Opale, en France, en partenariat avec le Centre Trainmar de Dakar. Son parcours universitaire comprend également une Licence en anglais de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Trilingue en français, anglais et espagnol, il a progressivement orienté son parcours vers les métiers du commerce international et de la chaîne logistique.

Son expérience professionnelle s’est notamment construite au contact de grands acteurs du secteur. Après un passage à la Division des opérations portuaires du Port autonome de Dakar et aux services maritimes et aériens de DHL Global Forwarding, il rejoint AP Moller-Maersk/Damco, où il exerce entre 2014 et 2017 comme Customer Programme Manager. Il y travaille notamment sur la gestion de grands comptes, l’optimisation des coûts et le suivi des performances économiques des activités qui lui sont confiées.

Cette expérience est complétée par plusieurs immersions internationales. En mai 2014, il participe à un voyage d’études consacré aux pratiques de management portuaire en France, en Belgique et aux Pays-Bas, avec des visites notamment à Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Dunkerque et dans le Pas-de-Calais. Il a également pris part au Damco International Graduate Programme, avec des expériences à Dubaï, au Vietnam et au Panama. En 2024, il est lauréat du Mandela Washington Fellowship, dans le cadre du programme YALI, et effectue son parcours à la Jackson State University aux États-Unis.

Son expertise s’est par ailleurs étendue à des secteurs nécessitant une connaissance approfondie des contraintes de sécurité et de transport spécialisé. Coordonnateur pays de Petro Services pour le Sénégal et la Mauritanie, il intervient dans la logistique liée aux activités pétrolières et gazières. Son parcours comprend également des formations consacrées au transport de marchandises dangereuses, à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et au fret hors gabarit. Il maîtrise par ailleurs différents dispositifs et outils liés aux procédures douanières sénégalaises, notamment Orbus et Gaïndé.

En février 2026, Pape Ousseynou Pouye participe à Addis-Abeba, en Éthiopie, à une formation organisée par l’International Cyanide Management Institute. Cette spécialisation s’inscrit dans son expérience du transport et de la gestion logistique de matières présentant des exigences particulières en matière de sécurité. Son parcours professionnel comprend également des responsabilités de direction. Il est actuellement directeur général de M2 Transit, après avoir occupé les fonctions de directeur général d’ITO Global Logistics.

Au-delà de son parcours professionnel, Pape Ousseynou Pouye développe un engagement dans sa commune de Mbao. Ses initiatives portent notamment sur l’éducation et l’accompagnement des étudiants, avec un appui apporté à plusieurs établissements scolaires et aux jeunes de la localité. Il intervient également dans des actions liées à la santé, à l’assainissement et à l’amélioration du cadre de vie, notamment à travers des opérations de Set-Setal et des contributions à certains projets d’infrastructures de proximité.

L’engagement communautaire du nouveau responsable du COSEC s’étend également au sport et à l’autonomisation économique. Il accompagne plusieurs Associations sportives et culturelles de la commune et apporte son soutien à la promotion de la lutte traditionnelle. Des initiatives en faveur des femmes, notamment à travers des programmes de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat, complètent cette dimension locale de son action. Ces engagements traduisent une volonté de rapprocher les compétences acquises dans le secteur privé des préoccupations économiques et sociales de son territoire.

À la tête du COSEC, Pape Ousseynou Pouye devra désormais mettre cette expérience au service d’un secteur au cœur des échanges commerciaux du Sénégal. La logistique, la compétitivité du transport, l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et la réduction des coûts constituent des enjeux importants pour les entreprises comme pour l’économie nationale. Son parcours, à la croisée du management, du commerce international, du transport maritime et de la logistique spécialisée, constitue ainsi le socle de la mission qui lui est désormais confiée. Reste à traduire cette expérience en résultats concrets pour les chargeurs sénégalais et pour la compétitivité de la plateforme logistique nationale.