Djidah Thiaroye Kao : Des habitants de Pikine réclament la libération du maire Mamadou Guèye

La colère monte dans les rangs des partisans du maire de Djidah Thiaroye Kao. Ce samedi, plusieurs habitants de la commune ont investi les rues de Pikine pour réclamer la libération de leur édile, Mamadou Guèye, détenu depuis plusieurs mois dans le cadre d’une affaire foncière liée à la période où il exerçait les fonctions de directeur des Domaines.

Pancartes à la main et slogans en faveur de leur maire, les manifestants ont voulu interpeller les autorités sur sa situation judiciaire. Ils dénoncent une détention qu’ils jugent longue et demandent une diligence dans le traitement du dossier.

Les protestataires soulèvent également la question du traitement réservé aux différents protagonistes de l’affaire. Selon eux, toutes les personnes citées ou impliquées dans la procédure devraient être soumises aux mêmes règles, sans distinction.

Certains manifestants dénoncent ainsi ce qu’ils considèrent comme une différence de traitement dans la procédure judiciaire. Ils appellent les autorités compétentes à garantir l’équité entre les différentes parties concernées.

La dimension politique s’est également invitée dans la mobilisation. Plusieurs participants estiment que l’appartenance politique du maire pourrait expliquer, en partie, sa situation judiciaire.

L’affaire suscite d’autant plus l’incompréhension de ses soutiens que l’édile aurait bénéficié d’une décision de mise en liberté provisoire, avant que le parquet ne fasse opposition. Ses proches estiment que le maintien en détention du maire, plusieurs mois après son placement sous mandat de dépôt, mérite désormais des explications et une évolution judiciaire.