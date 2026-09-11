Vie chère : Le gouvernement annonce plusieurs mesures sur les prix

Le gouvernement sénégalais a annoncé plusieurs mesures destinées à stabiliser les prix, notamment le gel temporaire des loyers, l’autorisation provisoire d’importer certaines denrées alimentaires et la création d’un observatoire permanent de la vie chère.

Ces décisions ont été prises lors d’une réunion consacrée à l’identification de « solutions durables en faveur de la stabilisation des prix », a indiqué jeudi à Dakar le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

La rencontre a réuni des représentants des ministères chargés des Pêches, de la Communication et de l’Économie, ainsi que de la présidence de la République et de la Primature.

Concernant le logement, les participants ont retenu « un gel temporaire » des prix du loyer. Cette mesure fera l’objet d’un arrêté ministériel qui doit être publié dans les prochains jours. Le gouvernement prévoit également de « bloquer […] les prix des baux et de stopper la spéculation immobilière ».

Serigne Guèye Diop a également annoncé la mise en place d’un « véritable arsenal juridique de régulation », à travers des décrets et des arrêtés. Celui-ci doit notamment permettre de « réviser le calcul des surfaces corrigées » afin de contribuer à la baisse des prix du loyer.

Face aux pénuries saisonnières de certains produits maraîchers, notamment les carottes et les choux, le gouvernement prévoit par ailleurs d’autoriser temporairement leur importation.

Une autre mesure annoncée concerne la création d’un « observatoire permanent de la vie chère ». Le ministre de l’Industrie et du Commerce a insisté sur la nécessité de protéger les consommateurs. « Le consommateur a besoin d’une protection », a-t-il déclaré, assurant que l’État ne laissera pas les citoyens à eux-mêmes.

La réunion a également porté sur les produits agricoles, la pêche, la viande et le loyer. Les ministres de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikhou Oumar Ba, et des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, ont notamment pris part aux échanges.

Selon Serigne Guèye Diop, le constat établi lors de la rencontre est que « la hausse des prix des produits tirés de l’agriculture et de la pêche reste trop dépendantes de la saisonnalité ».

Le ministre a également expliqué la hausse des prix de la viande par « l’insécurité au Mali », qu’il présente comme « le principal fournisseur » de viande du Sénégal.