Cybercriminalité : Deux (2) mineurs arrêtés par la DSC

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a arrêté un gang de cybercriminels de quatre individus, dont une collégienne et un élève mineur. M Seck et deux autres individus ont été accusé d’avoir fait de nombreux retraits d’argent via orange money dans l’agence de sieur O. Ba se trouvant à l’embarcadère du port autonome de Dakar.

Depuis le 9 juillet, ils avaient commencé à effectuer une somme de 75 000 F CFA. C’est plus tard que le sieur Ba a commencé à avoir des soupçons lorsqu’il vérifie les détails de transactions. Le lendemain, il interpelle M. Seck et lui restitue l’argent. Il découvre encore, un montant de 2 200 000 F retiré par cette bande. Il dépose alors une plainte contre M. Seck et ses deux autres partenaires au niveau de la Division spéciale de cybersécurité (DSC).

Les autres présumés ont fait leurs aveux; il s’agit de Ch. A. Diop (né en 2006, élève), S. A. Kh. Mbengue (électricien) et la fille Isseu Nd (élève en classe de 4ème) et de O. Fall qui a été remis en liberté. Ils ont reconnu d’avoir effectué à deux reprises des retraits d’argent d’un montant de 50.000 F CFA auprès du sieur Ba, sur demande du nommé Mbengue, qui lui offre par la suite 10.000 F CFA.

Les quatre présumés ont été déférés devant le parquet pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs et de vol d’argent. Et les autres sont recherchés.