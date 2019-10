Cyril Hanouna ridiculisé après une grosse boulette dans TPMP

Jeudi 10 octobre, Cyril Hanouna recevait Thierry Samitier sur le plateau de TPMP. Et visiblement, le présentateur n’était pas très bien renseigné sur son invité. Il a fait une grosse boulette…

Accusé de harcèlement sexuel, Thierry Samitier a fermement nié les faits. Deux comédiennes, Alice, 35 ans, et Inès, 39 ans, avec qui il a joué dans Boeing Boeing, l’ont accusé d’avoir eu « des propos et des gestes déplacés », a révélé Médiapart. Alors que son avocat le lui avait déconseillé, le comédien s’est exprimé sur le plateau de Touche pas à mon poste, jeudi 10 octobre. Il a assuré être « tombé des nues quand [il a] reçu le mail de Médiapart ». Thierry Samitier a ajouté : « Je réponds que c’est absolument faux, et que je vivais un début d’histoire d’amour avec ma compagne… Et j’ai souhaité qu’elle soit présente sur le plateau, et c’était à un moment où on faisait l’amour trois fois par jour. »

Cyril Hanouna pas très bien renseigné sur l’actualité de son invité

« Est-ce que TF1 a réagi ? », l’a ensuite interrogé Christophe Carrière, alors que Thierry Samitier est chaque jour sur la chaîne dans les rediffusions de Nos chers voisins, série dans laquelle il incarnait Aymeric Dubernet-Carton. « Je ne sais pas », a répondu l’acteur. Et Cyril Hanouna a renchéri : « Pour l’instant vous avez des tournages de prévus pour Nos chers voisins ? » Une grosse boulette. Et pour cause, la série s’est arrêtée en 2017 après cinq saisons. Gêné, Thierry Samitier lui a répondu : « Ça fait trois ans que les tournages sont finis… » Tandis qu’autour de la table, les chroniqueurs ont explosé de rire face à l’erreur du présentateur. « Ah bon ? Alors c’est des épisodes d’il y a trois ans ? », a lâché le trublion du PAF. Visiblement, Cyril Hanouna n’était pas très bien renseigné sur son invité.