La police écossaise pense avoir arrêté Xavier Dupont de Ligonnès, ce vendredi soir, à l’aéroport de Glasgow. Les empreintes correspondent à celles du principal suspect dans l’assassinat de sa famille en avril 2011. La maison qui se trouve à l’adresse inscrite sur le passeport avec lequel il voyageait a été perquisitionnée. Des voisins racontent que la personne qui y réside ne ressemble pas à Xavier Dupont de Ligonnès.

Ce voisin affirme connaitre l’homme arrêté depuis 30 ans !!

« Vendredi matin il a pris l’avion, comme il fait d’habitude. Il rentrait en Ecosse, sa femme l’attendait à Glasgow. On l’a eu tout à l’heure au téléphone, et elle dit ‘voilà, ils l’ont arrêté, je n’ai pas plus de nouvelles’. Elle est effarée. Il n’a rien à voir ! Même s’il a pris X années de plus, il n’a rien à voir avec cette tronche là ! C’est un homme qui est grand, visage rond, rien à voir ! », estime Jacques.

« Pendant la perquisition, je suis monté pour essayer de voir un policier, pour leur dire qu’ils étaient en train de se planter lamentablement. Ça fait 30 ans que je le connais ce mec là, c’était un ami. Je leur dis ‘mais arrêtez, vous faites une boulette monstrueuse’.