Dakar Dem Dikk : Passation de service entre Me Moussa Diop et Omar Boun Khatab Sylla

La passation de service entre Me Moussa Diop (DG sortant) et M. Omar Boun Khatab Sylla (DG entrant) a eu lieu ce mardi 15 septembre 2020, à la Direction générale de Dakar Dem Dikk. En effet, le leader du parti Alternance Générationnelle/ Jotna a transmis le flambeau au magistrat de fonction et ex directeur général des Grands trains du Sénégal.

Le désormais ex-Directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, se félicite et remercie le président de la République pour les 6 années passées à la tête de ladite société. « Ces 6 années ont fait de moi l’un des doyens des directeurs généraux, je me réjouis de la mission accomplie » a-t-il déclaré.

Prenant la parole, le Directeur Général entrant a exprimé toute sa gratitude au chef de l’Etat et remercié le DG sortant, Me Moussa Diop. « Je suis à la tête de Dakar Dem Dikk pour traduire la vision du président de la République, Macky Sall. Les défis sont nombreux mais nous ferons de notre mieux”, a déclaré Omar Boun Khatab Sylla.