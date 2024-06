Dakar et sa banlieue…Les passerelles de tous les dangers (Reportage)

Les passerelles sont exclusivement destinées aux piétons pour améliorer la fluidité du trafic dans la capitale sénégalaise. Malheureusement, elles sont devenues un gros danger pour ses usagers et les véhicules. Dans certains endroits, ces ponts sont délaissés par les populations. Dans d’autres parties de la capitale, ces passerelles menacent ruine. Ce qui a poussé les riverains à lancer une alerte aux nouvelles autorités avant qu’un drame à la hauteur du bateau « Le Diola » ne se reproduise pas.

Pour la sécurité des usagers, la réhabilitation de la route nationale 1 (RN1) était accompagnée de la mise en place de passerelles. Ces infrastructures n’empêchent pas toujours la cohabitation entre véhicules et piétons. Une cohabitation perturbée souvent par la mise hors service de certaines passerelles. Pour en savoir un peu plus, il suffit de faire un tour dans la banlieue dakaroise. De Poste Thiaroye à Rufisque, toutes les passerelles qui devaient servir de ponts ont été enlevées au grand dam de la population.

Sur tout ce tracé, il ne reste plus que les pylônes qui supportaient les passerelles. Toutes ces infrastructures utilisées par les populations ont été démontées. Pour traverser la route nationale, les habitants sont obligés de se disputer la route avec des voitures qui roulent à vive allure. Une situation observable à Keur Mbaye Fall, Diamaguène ou encore Thiaroye. Les piétons devaient compter sur la bienveillance de certains automobilistes pour passer. Ce qui impacte considérablement le trafic. Aux heures de pointe, des embouteillages sur plusieurs kilomètres sont notés sur ce trajet. Ce qui rend le trajet dangereux, c’est qu’il n’y a aucun agent de circulation pour réguler le trafic.

Traverser la route nationale n’est pas sans conséquences. A Keur Mbaye Fall, des accidents ont coûté la vie à plusieurs personnes dans le passé. D’ailleurs c’est la raison principale pour laquelle les riverains s’étaient battus pour l’érection de cette passerelle. « Les autorités doivent trouver une solution. Les gens risquent leur vie en traversant cette route. On est sur une route nationale et les conducteurs roulent comme ils veulent. Une situation très dangereuse. On a tout fait pour avoir ce pont, qu’on nous le laisse même s’il n’est pas dans un état optimal », déclare une vendeuse trouvée aux abords de l’arrêt Djouma Dji de cette partie de la commune de Mbao.

Les gens disent ignorer les raisons pour lesquelles les passerelles dans certains endroits ont été mises hors service. Une situation qui devrait pousser l’Ageroute et les autorités compétentes à trouver des mesures idoines. Car les populations et les véhicules ne peuvent pas cohabiter. « Le nouveau ministre des transports doit être mis au courant de ce qui se passe sur cette route. Si on a voté Pastef c’est aussi pour éviter ce genre de situation. On ne peut pas passer notre temps à courir pour traverser la route nationale » peste ce jeune, casquette à la tête, aux alentours de Petit Mbao.

La situation chaotique des passerelles, ce n’est pas uniquement en banlieue. Autre lieu, autre décor. Sur la Voie de Dégagement Nord (VDN), la situation n’est pas des meilleures. Dans cette zone, les passerelles n’ont pas été enlevées. Mais elles menacent de s’écrouler. Monter sur ses passerelles permet de constater de visu la situation catastrophique. Celle située entre le supermarché Exclusive et le cimetière Saint-Lazare est un véritable danger suspendu sur la route. Attaquée par la rouille, elle menace les usagers. Et pourtant, Xibaaru avait sonné l’alerte depuis bien longtemps. Mais ce sont des cordes qui remplacent les trous laissés par des rampes cassées.

Et pourtant ce pont est tellement utilisé qu’il fallait le refaire intégralement. Au lieu de se lancer dans des solutions éphémères. Mais comme on dit souvent, au Sénégal, on attend toujours un grave incident pour jouer aux sapeurs-pompiers. Une mauvaise habitude qui coûte cher sur la route. Chaque jour, des accidents sont dénombrés. L’une des principales causes est la négligence.

Les sénégalais aussi ne sont pas exempts de reproches. Les citoyens prennent souvent d’assaut ces passerelles pour en faire des magasins en ciel ouvert. Ce qui cause de sérieux problèmes en matière de sécurité. A la Patte d’Oie, les marchands ont fait de la passerelle, un mini marché. Traverser pour aller de l’autre côté est un véritable chemin de croix. Les barrières ne garantissent plus aucune sécurité pour les piétons. Elles sont dans un très mauvais état. Face à cette situation, les usagers invitent les autorités compétentes à prendre toutes les mesures qu’il faut pour éviter que l’irréparable ne se produise.

La situation des passerelles doit interpeller les nouvelles autorités. La situation est déjà catastrophique sur les routes. Les sénégalais n’ont pas besoin de voir une passerelle causer des dégâts énormes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru