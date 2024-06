El Malick Ndiaye sur les chantiers de l’autoroute Mbour-Kaolack-Fatick (photos)

Accompagné du Directeur Général de l’Ageroute et des équipes du MITTA, El Malick Ndiaye, Ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens, a débuté ce mardi 25 juin 2024 la visite des six chantiers prévus pour cette journée, en commençant par les travaux du pont et de la bretelle principale des aménagements de l’autopont de Front de Terre. Sur les lieux, il a pu suivre une analyse détaillée des diverses composantes de l’infrastructure, son impact positif sur la mobilité urbaine et sa contribution à l’amélioration du cadre de vie.

La seconde étape, selon le ministère des Infrastructures, a été les autoponts de Diamniadio, qui surplombent les rails du TER pour connecter le pôle urbain à la route nationale. Ce projet, en phase de finition, mettra également en valeur la gare des gros porteurs et le marché d’intérêt national.

Après les autoponts, le MITTA et son équipe ont enchaîné avec l’autoroute Mbour-Kaolack, en construction sur un linéaire de 100 km. Le ministre a visité les étapes de Mbour, Thiadiaye et Fatick. En route, il s’est arrêté à plusieurs reprises pour échanger avec les travailleurs et les habitants des villages sur leurs doléances avant de poursuivre ses visites.

Il a également fait un détour par le chantier de construction de la route Sandiara-Ndiaganiao-Tassette-Nguekhokh. Ces travaux, qui étaient à l’arrêt, ont repris grâce au paiement d’une partie de la dette fournisseur. Le ministre n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction quant à la qualité du travail et à l’état d’avancement des ouvrages, qui pourraient être livrés avant même l’échéance de janvier 2026. El Malick Ndiaye a clôturé ses activités par un point de presse, au cours duquel il est revenu sur les différentes étapes de la visite avant de conclure par un brillant exposé sur le respect des normes HSE dans les chantiers.