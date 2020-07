Dame violentée à Sacré-Coeur : Un 3e suspect arrêté par la Police

Un troisième suspect a été arrêté dans l’affaire de la dame malade mentale humiliée, tripotée et accusée de vol dans une vidéo publiée sur les Réseaux sociaux à Sacré-Cœur. Le mis en cause fait partie de la bande qui a pris part dans cette affaire, formellement identifiée par la police. Une autre personne du nom de Abou, est activement recherchée, rapporte Libération dans sa parution de ce mercredi.

Le commissariat de Dieupeul avait arrêté lundi, deux suspects après la diffusion qui a suscité l’ire des Droits-de-l’hommiste, de Jamra ( organisation islamique), et des organisations féministes. L’un est habillé en blanc sur la vidéo en cause, alors que le deuxième filmait la scène avec son téléphone portable. Les mis en cause sont visés pour agression sexuelle, coups et blessures volontaires, atteinte à la dignité humaine et collecte illicite de données.