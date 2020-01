Daour Malick Ndoye élu nouveau «Ndèy Ji Réew» des…Lébous

Daour Malick Ndoye vient d’être élu «Ndèy Ji Réew» de la Collectivité Léboue de Ouakam. Un titre détenu par la lignée des «Bégné»ce, après concertation et cela a été consacré par le Conseil des Diambour de Ouakam. Ainsi, le tenant de ce titre qui est l’équivalent de Ministre de l’Intérieur et des Affaires Etrangères dans la tradition léboue, devient, sur ces entrefaites, la 3ème personnalité après le Jaaraf et le Diambour. Daour Malick Ndoye, 56 ans, était jusqu’à son élévation à ce grade, Président de la Commission des Jeunes de la Collectivité léboue, mais aussi, Secrétaire Général du Comité Directeur de la Collectivité de Ouakam. Il est connu et se fait très remarqué de par ses positions hardies. Il a toujours bataillé ferme pour la défense et la sauvegarde des intérêts du patrimoine des sa Collectivité.

Toujours au chapitre lébou, notons également que Mamadou Ndoye vient également d’être élu «Ndèyi Diambour ce, après le désistement d’El hadji Birame Ndiaye, ancien Maire socialiste de la Commune de Ouakam et ex-adjoint au Maire de la Ville de Dakar .Monsieur Ndoye dit «Ndoye Guerrier», pour ceux qui ne le connaissent pas assez, était capitaine de l’ASFA( Association Sportive des Forces Armées).