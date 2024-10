De ce que la force du populisme réside dans la miso-stratégie

Partout dans le monde souffle le vent populiste : les populistes ont incontestablement le vent en poupe Ils sont irrésistibles, et les peuples semblent nouer avec eux un bail sans condition, à la manière d’une jeune amoureuse tombée sous le charme magique d’un grand séducteur. Aux États-Unis un retour aux affaires de Trump n’est pas à exclure ; en Europe le parti des Démocrates de Suède (SD) et des Fratelli d’Italia (FdI) aux législatives tenues dans les deux pays les 11 et 25 septembre 2022 ont réalisé des prouesses exceptionnelles. Avec un score de 20,5 % des suffrages aux élections législatives, les SD sont devenus le deuxième parti de Suède et ont été intégré la nouvelle majorité, aux côtés des trois formations de centre-droit. En Italie, avec leur score de 26 %, les FdI (Frères d’Italie) se sont imposés comme le premier parti italien, et leur présidente, Giorgia Meloni, a accédé au poste de premier ministre. En Afrique occidentale, à défaut d’élections libres et transparentes, ce sont les militaires qui sont les apôtres de ce populisme ambiant dans le monde. Au Sénégal, le pastef a réalisé la grande prouesse d’élire son candidat dès le premier tour avec un score historique de plus de 54%. Mais que cache cette poussée irrésistible d’un discours pourtant faux et parfois enfantin ?

Ces pays ont une culture et des réalités économiques et politiques très différentes, mais une idéologie diffuse ou informe qui navigue entre souverainisme et nationalisme est leur socle commun : l’islamophobie (Europe), les étrangers qui immigrent et qui menacent l’identité nationale ou l’équilibre économique (Etats-Unis et Europe), les pays ennemis ou prédateurs qui pillent les ressources de la nation (Afrique), etc. Si on enlève la gangue idéologique qui entoure ces raisons évoquées pour apaiser la colère du peuple, on retrouve invariablement les problèmes économiques. Personne n’a jamais ostracisé les propriétaires du PSG ; personne ne fait preuve de xénophobie envers les milliardaires musulmans vivant en Europe ; les mexicains et Africains qui meurent en tentant d’escalader le mur de la honte sont en fin de compte des réfugiés économiques (ils sont dans la position de ce qu’on appelle « se retrouver au pied du mur sans échelle »). Combien a-t-on investi pour ériger un mur de 1 300 km entre le Mexique et les Etats-Unis ? Et pour le confort de qui ?

C’est pourquoi, il faut (à nos démocraties) combattre l’inégalité (et le désespoir qu’elle suscite) par tous les moyens. Le combat contre l’inégalité est un devoir moral, mais il est également un impératif politique. Un homme normal peut feindre ne pas être affecté par le dénuement de ses semblables dans le but de fuir sa conscience, mais il sera tôt ou tard rattrapé par elle. La course vers les biens matériels nous pousse parfois à feindre de ne pas être responsables de l’inégalité, mais au fond de nous-mêmes nous savons que si nous arrivions à dompter notre égoïsme et notre cupidité, une bonne partie de l’inégalité serait vaincue. Ce combat contre l’inégalité est une exigence politique afin de protéger nos sociétés de l’instabilité et de l’insurrection. Car, les ennemis de la démocratie ont compris que c’est là sa faiblesse : elle laisse subsister trop d’inégalités. Aussi n’hésitent-ils pas à fouetter le désir d’égalité et à le transformer en désir de vengeance et en haine pour accéder au pouvoir (voir plus loin). L’égalité n’existe certes pas, mais c’est le devoir d’équité qui est un pas vers l’égalité dans la dignité. Le bien public, c’est l’intérêt général, mais comment faire pour que, même ceux qui sont conjoncturellement lésés par la direction de ce bien public comprennent que c’est pour l’intérêt général à long terme ? Comment faire pour que ce bien public ne soit pas parasité par les intérêts individuels divergents ?

Si une nation pouvait répondre à ces questions, elle serait prémunie du populisme et de la culture insurrectionnelle qu’il secrète. Le premier pas dans ce combat contre l’inégalité, c’est d’éviter d’engager les ressources de la nation dans des dépenses de luxe, de prestige (Rousseau l’avait tellement bien compris qu’il prévenait dès le Discours sur les arts et les sciences ceci : « Le luxe peut être nécessaire pour donner du pain aux pauvres mais s’il n’y avait point de luxe, il n’y aurait point de pauvres »). Je ne parlerai pas de bonne gouvernance ici en termes de transparence, d’intégrité et de redevabilité quand on gère les biens publics. La bonne gouvernance, c’est dans la gestion des priorités, c’est dans la gestion du bien public. Mais pour bien gérer le bien public, il faut d’abord le connaitre. Or c’est sur ce point que les partis politiques portent un énorme préjudice à la démocratie et au peuple lui-même. C’est dans ce pays que les gens se sont retrouvés durant des mois autour des Assises pour prendre en charge les problèmes structurels ainsi que ceux conjoncturels du pays, pour au final, s’en détourner petit à petit. Quel gâchis !

Le nombre quasi infinitésimal de partis politiques au Sénégal n’est pas en soi un mal, mais ça montre déjà la difficulté que nous avons à nous entendre sur l’intérêt général. Un parti politique doit constamment participer à l’éveil des consciences et à la formation citoyenne de ses membres. En entretenant un débat politique sain, les partis politiques contribuent à ce qu’on appelle la démocratie délibérative. Or une délibération n’a de sens que si elle permet d’aboutir à des consensus. Malheureusement dans ce pays, même les coalitions politique conjoncturelles ne résistent pas à la poussée des egos.

Simone Weil (Note sur la suppression générale des partis politiques) estime que le bien est la seule chose qui doit motiver l’action politique et que le critère du bien ne peut être que la vérité, la justice, et, en second lieu, l’utilité publique.

« La démocratie, le pouvoir du plus grand nombre, ne sont pas des biens. Ce sont des moyens en vue du bien, estimés efficaces à tort ou à raison. Si la République de Weimar, au lieu de Hitler, avait décidé par les voies les plus rigoureusement parlementaires et légales de mettre les Juifs dans des camps de concentration et de les torturer avec raffinement jusqu’à la mort, les tortures n’auraient pas eu un atome de légitimité de plus qu’elles n’ont maintenant. Or pareille chose n’est nullement inconcevable ».

Le problème, c’est que justement on confond la finalité et les moyens : les populistes savent que la pauvreté et l’inégalité sont des ressources inépuisables dans la conquête du pouvoir. C’est pourquoi la haine est le ressort principal de la stratégie populiste : les inégalités sont naturellement source de ressentiment. C’est dire que lorsqu’elles trouvent une voix qui les porte et des esprits assez pernicieux pour leur théoriser le complot des élites contre les pauvres, ces inégalités deviennent une « passion collective » (Weil) face à laquelle aucune raison n’est désormais opérationnelle. Le fanatisme des masses devient du coup une exigence, un devoir absolu contre lequel seuls les traitres tentent de résister. Cette stratégie de la haine est perceptible dans les discours d’abord, dans les actes ensuite. A la place des idées, les masses font valoir les passions ; d’où les insultes, les calomnies, la diffamation, la violence physique, le schisme social et même familial. Plus on est capable de susciter de la haine ou den éprouver contre les ennemis ou « bourreaux du peuple », davantage on se fait bonne conscience et se taille les habits de héros.

Ce qui s’est passé dans ce pays entre 2021 et 2024 n’est rien d’autre que l’expérimentation et la réussite de la miso-stratégie (stratégie de la haine). La force du pastef n’est ni dans la formulation d’une critique structurée de la politique économique du pays ni même dans la gouvernance institutionnelle (car ils reproduisent les mêmes fautes que Macky) ; elle réside dans le fait de transformer et de phagocyter les rancœurs en projet politique. Ce n’est pas faire de la psychanalyse que de faire remarquer que dans les débats avec les éléments du Pastef, leurs premières réactions contre la critique sont des mots relatifs à la haine : vous êtes des aigris, vous allez souffrir, la haine contre Sonko vous consumera, etc. Les auteurs de ces raisonnements sommaires ne sont même pas capables de comprendre que si eux peuvent penser que leurs détracteurs sont mus par la haine, ces derniers aussi peuvent logiquement penser la même chose d’eux. Pire, qu’est-ce qui empêcherait de penser qu’ils projettent leur propre sentiment sur autrui ? Les faits semblent parfaitement corroborer la thèse de la projection, car les insultes, les partages des insanités et des délires de larcins expatriés et auteurs de lives incendiaires parrainés, les violences injustifiables contre des biens privés, etc. sont là pour en attester.

Le populiste réussit à faire adhérer à une logique de la haine simple, mais efficace : s’il y a autant de haine contre quelqu’un (système comme ils disent, adversaires politiques, individu privé, élites économiques ou intellectuelles, etc.), c’est que c’est une cause juste qui est derrière. C’est dans ce pays que des gens réagissent à la mort d’un adversaire politique par des sarcasmes qui frôlent l’insulte sur le défunt (la mort du père de Lat Diop ce 06 octobres 2024 a suscité, dans les réseaux sociaux, des commentaires que seuls des êtres déshumanisés peuvent faire). Or puisque la plupart des esprits ordinaires s’imagine que les faits sont la règle ou le critère du bien, l’adhésion des foules à la colère et à la haine est ici quasi mécanique. Plus on est cruel et bête, davantage on parait incarner la « révolution ». La révolution, même la vraie, se nourrit toujours des illuminés, c’est-à-dire des plus bêtes. Face à ce déchainement de haine, l’attitude rationnelle est aussi stérile qu’une bougie au milieu d’un ouragan. L’attitude la plus raisonnable consiste à faire profil bas le temps que la tornade passe, mais avec quels dégâts ? Le jour où Sheikhou Sharifou a débarqué au Sénégal, feu Sidy Lamine Niass, quelques journalistes et des intellectuels ont passé une semaine à alerter et à prouver que c’était une grande imposture. Ça n’a même pas empêché à des dizaines de personnes de tomber en syncope sous le prétexte qu’ils étaient en extase (satanique sûrement !) devant ce gamin. Aujourd’hui tout le monde se rappelle cette grande bouffonnerie collective avec un sourire au bout des lèvres

La démission (ou adhésion factice) des forces qui doivent, en principe, jouer le rôle de sentinelle aussi s’explique. Soit la peur les ferre, soit ils se comportent en véritables calculateurs se disant n’avoir jamais profité du système : qu’ils n’avaient donc rien à perdre ; que c’est l’heure de leur revanche sur une société qui ne leur pas accordé la place et les honneurs auxquels ils ont droit. Quand les Italiens se sont laissés emporter par la fièvre fasciste, ils ne pouvaient imaginer qu’un jour ils raconteraient leur folie et se demanderaient : comment avons-nous fait pour laisser cela se produire ? Dans ce Sénégal, pays de Senghor et de Cheikh Anta, je n’ai point de doute que dans quelques années nous nous demanderons : comment avons-nous fait pour nous laisser embarquer dans une rhétorique à deux mots ; Projet et Système ?

Pour conclure, je n’ai pas trouvé mieux que cette pensée de Simone Weil :

« Le bien seul est une fin. Tout ce qui appartient au domaine des faits est de l’ordre des moyens. Mais la pensée collective est incapable de s’élever au-dessus du domaine des faits. C’est une pensée animale. Elle n’a la notion du bien que juste assez pour commettre l’erreur de prendre tel ou tel moyen pour un bien absolu »

Alassane K. KITANE