Débat sur la monnaie locale : Guy Marius Sagna répond à Khalifa Sall

Le débat sur la question de la monnaie se poursuit après que Khalifa Sall a dit exprimer son souhait de voir l’UEMOA être renforcée. Pour le leader et candidat de la coalition Taxawu Sénégal, « une monnaie forte a pour conséquence une économie solide et fait marcher le tourisme ». Khalifa Sall en veut pour preuve le fait que « les pays les plus grands, ce sont les pays qui s’unissent pour avoir une monnaie commune ».

Un argumentaire battu en brèche par le parlementaire Guy Marius Sagna. Le député qui bat en ce moment campagne pour la coalition Diomaye 2024, est convaincu que « la monnaie n’a pas besoin d’être « adossée » à quelque chose, que cela soit le « tourisme » ou autre chose ». « Le président Khalifa doit aussi se souvenir qu’il y a moins de 7 % de la population mondiale qui évolue dans une union monétaire (pays souverains qui partagent une monnaie unique émise par une banque centrale commune) donc être dans l’UEMOA ne veut rien dire dans l’absolu », a-t-il poursuit dans son argumentaire repris par Seneweb.

Pour Guy Marius Sagna, Khalifa Sall « semble dire que la zone euro est un de ses modèles » alors que des personnalités politiques ont, pendant longtemps, fustigé l’euro. Il rappelle ainsi, dans un communiqué parvenu à Seneweb, les propos de Georges Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF et Louis Gallois.

« Louis Gallois : « pour faire simple, l’euro fort renforce les forts et affaiblit les faibles ». Or le projet panafricain de SONKO, de DIOMAYE et de la Coalition DIOMAYE Président n’est pas d’affaiblir le Sénégal en faveur d’un ou d’autres pays ni d’affaiblir les autres au service du Sénégal. Mais plutôt de renforcer, protéger tout le monde et assurer la prospérité et la souveraineté à l’Afrique entière. « Georges Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF : « On peut être pro-européen et dire que l’euro trop élevé est un handicap pour les exportations ». »

Guy Marius Sagna fait aussi appel à une déclaration de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy. « En 2006, Nicolas Sarkozy, candidat à l’élection présidentielle, fustigeait un « euro fort » : « La surévaluation de l’euro par rapport au dollar est une erreur économique grave. […] Continuons comme cela et on ne pourra plus fabriquer un seul Airbus en Europe parce que le dollar sera si bon marché qu’on ira les faire fabriquer aux États-Unis », déclarait-il. Avant d’ajouter : « Il n’y a pas un pays au monde où la monnaie ne soit pas un instrument de politique économique au service de la croissance et de l’emploi », nous informaient Ndongo Samba Sylla et Fanny Pigeaud dans un livre que je conseille à tous les panafricains souverainistes ».

Après ces rappels, le parlementaire se pose des questions sur la position de Khalifa Ababacar Sall par rapport au franc CFA. « Le candidat Khalifa ne défend-il pas le maintien de l’occupation monétaire de nos pays par la France ? Le candidat Khalifa ne défend-il pas ainsi les intérêts de la France et des entreprises du CAC 40 pour le maintien de l’UEMOA et de la colonisation monétaire de nos pays par la France contre le Sénégal et les Sénégalais ? »

Le parlementaire finit dans son communiqué par évoquer les motivations qui poussent son candidat Bassirou Diomaye Faye à vouloir rompre avec le CFA.

La monnaie que propose le candidat sera d’après Guy Marius Sagna un « instrument de politique économique au service du peuple sénégalais ». « Si d’autres pays sont prêts à sortir de l’exploitation monétaire pour ériger une monnaie au service de plusieurs peuples et pas de l’impérialisme, nous sommes preneurs », lance-t-il tout en poursuivant : « Diomaye président est pour une monnaie qui ne facilite pas les importations et qui ne contribue donc pas ainsi à la forte mortalité de nos PME qui est de 54% avec et à cause – en partie – du franc CFA. DIOMAYE PRÉSIDENT est pour une monnaie qui met suffisamment de crédit à la disposition de nos paysans, de nos éleveurs, de notre patronat…ce qui n’est pas le cas du franc CFA. DIOMAYE PRÉSIDENT est pour une monnaie qui permet de lutter efficacement contre le chômage. Le franc CFA fait tout le contraire. »

Le rêve d’une monnaie propre serait donc réalisable et Guy Marius Sagna donne l’exemple du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie ou même des Seychelles. « Ils ont leur propre banque centrale qui émet la monnaie nationale en régime de change flexible. Les taux d’intérêt directeurs sont parmi les plus faibles au monde. Les Seychelles font partie des pays les plus riches du continent africain », a-t-il fait savoir.