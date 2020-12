Débit de Boissons : Le Gouverneur de Thiès ferme tout !

Le gouverneur de Thiès a décidé de la suspension de toutes les autorisations exceptionnelles d’ouverture de débits de boisson. Il a formalisé la mesure à travers un arrêté publié ce 26 décembre 2020. Dans ledit document, Maurice Latyr Dione informe qu’en vue de limiter la propagation de la maladie à coronavirus, les autorisation exceptionnelles d’ouverture de débits de boisson précédemment accordées sont suspendues jusqu’à nouvel ordre sur toute l’étendue de la région de Thiès. Et d’avertir que tout contrevenant audit arrêté s’expose aux sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur.