Sous coalition dans Benno…ADAE/J et RPJD signe une convention d’alliance

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ALLIANCE ENTRE ADAE/J ET RPJD

Le Président Coumba Ndofene Ndiaye du Rassemblement Pour laJustice, la démocratie et le Développement (RPJD) et Me Diaraf SOW Secrétaire Général national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene ( ADAE/J) ont procédé cet après-midi à la signature de la convention d’alliance politique en vue de l’officialisation de la création de la coalition « Joowléene », une sous-coalition de la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar.

La coalition Joowléene est ouverte à tous les partis politiques reconnus par L’État qui désirent travailler pour la coalition BBY.

Me Diaraf Sow assure la présidence de la coalition Joowléene.

Lire ci-dessous la convention d’alliance.