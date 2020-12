Bignona : l’association Adiamath offre 54 lits d’hospitalisation

Les structures sanitaires du département de Bignona fonctionnent avec un manque criard de matériel ; le gap est tellement énorme que cela affecte la qualité de l’accueil. Cependant, les trois districts viennent de bénéficier d’un renfort de taille en lits d’hospitalisation, l’acte humanitaire est signé, association « adiamath »

Dans le département de Bignona, les structures sanitaires, notamment celles de l’intérieur manquent de beaucoup de matériel rendant difficile la prise en charge des malades, consciente de cet état de fait, l’association « Adiamath qui regroupe des fils de la Casamance basés en Europe et au Sénégal a décidé jouer sa partition en envoyant 54 lits d’hôpital qui seront répartis dans les districts de Bignona, Diouloulou et Thionck Essyl. Dans les structures de santé en zone rurale surtout le problème de l’accueil se pose et cet appuie va permettre de réduire le gap a indiqué le médecin-chef du district sanitaire de Bignona

Pour que le matériel quitte Dakar pour Ziguinchor, le Président du conseil départemental de Bignona a joué un rôle déterminant, son institution accueille le matériel avec fierté vu le besoin qu’il y a dans les postes et centre de santé du département

Ce don cadre parfaitement avec les objectifs que l’association « adiamath » s’est fixés à sa création

L.BADIANE pour xibaaru.sn