Décès de Abdou Karim Basse : Les condoléances d’Alioune Ndao Fall

Très chers Camarades républicains de la Diaspora.

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre frère et camarade, le doyen Abdou Karim BASSE, Consul Général de la République du Sénégal à Abidjan. Décès survenu dans la nuit du 22/23 mars 2021 à Abidjan.

Au nom de SEM le Président Macky SALL, au nom des membres du SEN, au nom de tous les camarades et sympathisants de la Diaspora et à mon nom personnel, je présente nos sincères condoléances à toute la famille, à nos compatriotes en Côte d’Ivoire, à monsieur l’ambassadeur de la république du Sénégal en Côte d’Ivoire et aux autorités Ivoiriennes, pays qui l’a accueilli depuis plus de quarante ans.

Paix à son âme. Puisse Dieu le tout puissant l’accueillir dans son Paradis. Amine.

Dakar le 23/03/2021

Ambassadeur Aliou Ndao FALL

Secrétaire national chargé de la Diaspora

Membre du SEN