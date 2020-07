Décès de Alioune Samba Ciss : Les hommages de Moustapha Niasse et de l’AFP

A l’occasion du décès survenu ce dimanche 12 juillet 2020, de Monsieur Alioune Samba Ciss, Maire de la Commune de Diass (Département de Mbour), par ailleurs responsable départemental de l’AFP à Mbour, une importante délégation du bureau politique du parti désignée par le Président Moustapha NIASSE a représenté l’AFP à Toglou, village natal du défunt.

Au nom du Président Moustapha Niasse et de l’ensemble des militants de l’AFP et devant le Monsieur Oumar YOUM, Ministre des transports terrestres et du désenclavement, représentant le gouvernement, Monsieur Mbaye Dione, Responsable régional de l’AFP qui a conduit cette délégation a rendu un hommage mérité au défunt qui était un homme engagé pour le développement de sa collectivité territoriale qu’il a dirigé pendant 18 années et pour le triomphe des idéaux de l’AFP, un homme d’une grande générosité et d’une grande humanité.

Le Maire Mbaye Dione a également présenté ses condoléances à sa famille, à ses parents, au Président Macky Sall, Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar qui était trop chère au Camarade Alioune Samba CISS, au Président Moustapha Niasse, à l’ensemble des militants de la Coalition dans la région de Thiès, à ses collègues Maires fortement représentés par une délégation de l’AMS conduite par Maguette Sène, Maire de Malicounda.

Au nom de toute sa famille, le fils aîné du défunt Monsieur Djiby Ciss, a tenu à remercier chaleureusement le Président Moustapha Niasse pour son compagnonnage et son soutien constant à leur défunt père Alioune. Ces remerciements ont été également adressés au ministre Oumar Youm et au Maire Mbaye Dione pour l’assistance qu’ils n’ont cessé d’apporter à leur camarade jusqu’à sa mort surtout lors de ses différents rendez-vous médicaux à l’extérieur du pays.