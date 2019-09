Décès de la responsable des femmes APR de Mbacké : Cissé Lo salue la mémoire d’une battante…

Madame Khady Gaye, responsable des femmes du département de Mbacké (région Diourbel) vient d’être ravie de l’affection des siens. Une triste nouvelle qui allonge, ainsi, la liste macabre des proches du Président de la République, récemment, rappelés à Dieu. La défunte conseillère départementale est, ainsi, décrite comme une vaillante dame qui ne transigeait jamais sur ses principes pour le triomphe de la cause présidentielle. Du moins, si l’on en croit à son frère de combat, l’honorable député et premier –vice Président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Cissé Lo : «Le décès de Madame Khady Gaye est une grosse perte pour l’APR et le Benno Bokk Yakaar. Cette dame a été parmi les premiers soutiens de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Elle a très tôt cru au leadership du Président Sall. En 2019, elle siégeait, déjà, au Conseil Départemental de Mbacké. Elle s’est toujours singularisée par son courage, son abnégation et son attachement aux idéaux que nous défendions. Sa disparition laissera, nous en sommes sûrs, un grand vide. Sur ce, nous voudrions nous incliner pieusement devant sa mémoire et présentons nos sincères condoléances au Président de la République Macky Sall, aux plénipotentiaires de BBY, aux militants de l’APR, à sa famille. Que Firdawsi soit sa Demeure éternelle », a dit, d’une voix rauque, le Président du Parlement de la CEDEAO.