Décès de Moustapha Ba : Racine Sy suspend ses activités

Dans un message émouvant rendu public ce mardi 05 novembre 2024,Mamadou Racine Sy, Président du mouvement And Liggey Sénégal ak Racine (ALSAR) a exprimé sa profonde tristesse à la suite du rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des finances du Sénégal.

Le Leader d’ALSAR et sa liste indépendante ont décidé d’observer un gel de leurs activités ce mardi 05 novembre 2024. Pour Racine Sy « C’est avec une infinie tristesse que nous apprenons le décès survenu en France de notre ami et frère Mamadou Moustapha Ba ». Saluant aussi l’engagement du défunt, il ajoute que « Moustapha Ba était un haut fonctionnaire émérite et un homme d’État dans tous les sens du terme. »

Ce message met en lumière les liens étroits et personnels qui unissaient le leader du mouvement ALSAR à Moustapha Ba. Racine Sy poursuit en ces termes : « Nous nous inclinons devant sa mémoire et présentons nos condoléances émues à sa famille en mon nom personnel et celui de tous les militants de ALSAR. Que Dieu l’agrée en son paradis céleste». L’annonce de ce décès a suscité une vive émotion au sein du mouvement.