Décès de Ndèye Seck Signature : Macky envoie à la famille…

A l’occasion de rappel à Dieu de la grande cantatrice, Ndèye Seck Signature, des suites d’une longue maladie, le Président Macky Sall a dépêché hier, une délégation conduite par son Directeur de cabinet Augustin Tine, pour la présentation de condoléances. Au-delà de l’enveloppe destinée au traditionnel «Jaxal», Maodo Malick Mbaye Directeur Général de l’Agence Nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO) et proche parent de la défunte, a affirmé que le Président Macky Sall a adressé une émouvante lettre à la famille pour perpétuer l’œuvre de la cantatrice. « C’est tout un symbole qui agrée et qui manifeste l’intérêt tout particulier et l’attention que le Président Macky Sall porte à ses concitoyens », souligne Maodo Malick Mbaye. Il a, par ailleurs, révélé que le vœu de Ndèye Seck «Signature» a toujours été la création de l’ensemble lyrique traditionnel de Thiès, pour que l’art et la culture Thiessois puissent être perpétués. Pour Augustin Tine, « Adja Ndèye Seck Signature a donné énormément de plaisir aux Sénégalais et nous pensons qu’elle sera rétribuée à cette hauteur par le tout puissant ».