Décès de Samba Sarr : La réaction d’Augustin Senghor

Augustin Senghor a réagi suite au décès de Samba Sarr, l’ancien Président du District de Football de Pikine. A travers un communiqué posté sur le site de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), il a salué la mémoire du défunt.

Samba Sarr qui voulait assister à la rencontre entre Augustin Senghor et les acteurs sportifs de Pikine ce samedi au centre culturel Léopold Sédar Senghor, a été bousculé et interdit d’accès à la réunion. Il a par la suite rendu l’âme après un malaise.

Voici son message :

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris ce samedi 31 juillet, le rappel à Dieu de Samba Sarr, ancien Président du District de Football de Pikine des suites d’un malaise. En cette douloureuse circonstance, la Fédération Sénégalaise de Football s’incline devant la mémoire de ce vaillant serviteur du Football Pikinois et sénégalais et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, aux membres de son club de l’ASC Thiossane et au district de Pikine. Que le Tout Puissant l’accueille dans son Paradis !

Me Augustin Senghor, Président de la FSF