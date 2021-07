Déclaration de Patrimoine…Abdou Mbow demande des sanctions

Le Premier vice-président de l’Assemblée nationale a souligné, jeudi la nécessité de renforcer le système de déclaration de patrimoine au Sénégal, à travers la création de règles supplémentaires, l’adoption de mesures de conformité et de sanctions plus strictes.

’’Il serait nécessaire de renforcer le système à travers la création de règles supplémentaires, l’adoption de mesures de conformité et de sanctions plus strictes et renforcer la lutte contre la corruption’’, a notamment dit Abdou Mbow qui représentait le président de l’Assemblée nationale à l’ouverture d’un atelier d’échanges et de sensibilisation sur le système sénégalais de déclaration de patrimoine.

La rencontre était organisée par l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) en partenariat avec l’ONUDC.

’’Il faut à cet effet des lois efficaces et inciter les responsables à se conformer au texte mais aussi et surtout travailler pour un changement de comportement des citoyens par rapport aux mauvaises pratiques, en parallèle à l’information et à la sensibilisation’’, a-t-il ajouté.

La déclaration de patrimoine doit être ‘’un devoir politique’’, ‘’un acte citoyen’’ pour ‘’tout responsable des deniers publics’’, a affirmé le premier vice-président de l’Assemblée nationale.

’’Cet exercice doit être un devoir politique, un acte citoyen pour tout responsable des deniers publics et encadré par un instrument juridique auquel ils doivent se soumettre’’, a-t-il soutenu.

Pour Abdou Mbow, ’’la bonne gouvernance dans nos Etats constitue une priorité dans les agendas internationaux, régionaux, nationaux et une préoccupation pour l’autorité publique ainsi que les citoyens que nous représentons’’.

’’Celle-ci passe, a-t-il ajouté, par le renforcement de la transparence dans la vie publique et l’intégrité de ses responsables’’.

