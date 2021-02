Révélations…le Patrimoine caché de Idrissa Seck en France

Comme, il en a l’habitude, Idrissa Seck s’est encore moqué des Sénégalais. Après avoir orchestré de main de maître toute la fuite autour de sa déclaration de patrimoine, Idy-Kirikou Seck omet sciemment de tout dire. Idy-Kirikou Seck a-t-il déclaré son immense patrimoine en France. En tout cas dans son patrimoine divulgué sur les sites, il n’est nullement des étalages de ses biens à l’étranger.

Or, c’est un secret de polichinelle, Idy-Kirikou Seck est détenteur de biens en France. Et en omettant de mentionner ses biens détenus à l’étranger, notamment en France, Idy-Kirikou Seck qui voulait impressionner les Sénégalais à travers un coup médiatique, devient tout simplement hors-la-loi. Comme l’intégralité de son patrimoine déposé à l’Office national de lutte contre la corruption et la concussion (OFNAC) n’a pas été rendue publique, Xibaaru vous en donne un aperçu afin que nul n’ignore.

Idy-Kirikou Seck est détenteur de biens en France. Ce qui avait été prouvé lors de l’éclatement de l’affaire autour des chantiers de Thiès en 2004. En effet, la Commission rogatoire qui avait été envoyée en France par le Premier ministre d’alors M. Macky Sall, avait établi que le nommé Idrissa Seck et son épouse Ndèye Penda Tall Seck étaient propriétaire d’une société civile et immobilière dénommée SCI CIRAS.

Que cette société constituée par les deux associés avec un Capital social de 500 000 £ soit environ 328 millions F CFA avait son siège social à sa création en juillet 2004 au 17 rue du Colisée dans le 8eme arrondissement de Paris, avec comme objet l’acquisition, la construction, la gestion, la location, la mise à disposition des associés de tous immeubles. La commission rogatoire avait aussi établi que cette SCI propriétaire de biens immobiliers situés dans le 7ème arrondissement de Paris aux 41 Boulevard Raspail et 18 rue de Sèvres n’a pas été déclarée par Idrissa Seck.

Pourquoi Idy-Kirikou Seck omet-il de déclarer ses biens en France ? Que veut-il cacher ? Avec Idy-Kirikou Seck, rien n’est fait au hasard. Idy-Kirikou Seck reste toujours un redoutable calculateur toujours froid qui cherche toujours à jouer des tours à tout son monde. En faisant fuiter dans la presse, la partie de son patrimoine déclaré auprès de l’OFNAC, Idy-Kirikou Seck cherche encore à manipuler l’opinion. Il dissimule ses biens qui se trouvent à l’étranger.

Seulement, la manœuvre est cousue de fil blanc. Xibaaru reviendra sur tous les appartements de luxe et le changement de la gérance de cette SCI au profit des enfants d’Idy-Kirikou Seck en mai 2018. Pour montrer, comment Idy-Kirikou Seck nargue les Sénégalais.

