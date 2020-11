La gendarmerie nationale a fait état de « cas de maltraitance, séquestration et de vol de scooters ayant trait aux centres de redressement de Kara-sécurité ». Réagissant à ces informations livrées par la gendarmerie, Serigne Modou Kara Mbacké a demandé à ses talibés de ne point se prononcer sur le sujet et de laisser la justice faire son travail. Et selon le marabout Macky Sall est nullement responsable de cette situation.