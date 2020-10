Decroix et Cie réclament la destitution d’Aliou Dembourou Sow

L’affaire Aliou Dembourou Sow continue de faire jaser. Cette fois-ci, c’est Mamadou Diop Decroix et compagnie du Secrétariat permanent d’And Jëf/PADS qui sont sortis de leur réserve pour fustiger les propos jugés «gravissimes» tenus par le parlementaire du parti au pouvoir.

Dans un communiqué, ils «demande à l’institution parlementaire de prendre toutes ses responsabilités face à ce sinistre personnage dont la présence dans la représentation nationale n’est plus justifiée».

Mieux, il invite les organes concernés de l’État à faire appliquer la loi dans toute sa rigueur face à une affaire qui menace directement les fondamentaux de notre nation multiethnique, multiconfessionnelle et multiconfréfique. Le SP d’AJ n’a pas manqué de lancer un appel «au peuple sénégalais pour qu’il reste vigilant afin de déjouer tout complot contre lui et d’où qu’il vienne notamment toute tentative d’imposer un 3ème mandat anticonstitutionnel et toute obstination à poursuivre la confiscation déguisée des terres des populations à travers le pays». Il estime en fait que «partout où des phénomènes de génocides ont été observés comme en Bosnie-Herzégovine ou au Rwanda, ce sont de tels propos et initiatives qui ont été à la base de l’embrasement».

A noter, par ailleurs, qu’à l’image des certains partis de l’opposition qui commencent à sortir de leur torpeur, Mamadou Diop Decroix et ses camarades de parti organisent, dans la deuxième quinzaine du mois de novembre prochain, leur Université d’hivernage en ligne avec pour thème central : «La Vision du parti et les défis majeurs auquel le pays est actuellement conforté». Elle durera une semaine avec des sessions quotidiennes de deux heures maximum au cours desquelles toutes les facettes du document portant «vision pour un nouveau programme alternatif/gëm sa bopp» seront visitées, renseigne le communiqué.