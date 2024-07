Déguerpissement à Sandaga : Le maire Alioune Ndoye reste inflexible

Alioune Ndoye, maire de la commune de Dakar-Plateau, a annoncé que les opérations de déguerpissement de la voie publique, occupée par des tabliers et des vendeurs à la sauvette, se poursuivront malgré les heurts survenus mercredi et jeudi entre ces derniers et des agents municipaux soutenus par la police.

Il a expliqué que face à une situation inacceptable, les opérations de déguerpissement continueront jusqu’à ce que les autorités compétentes ou ayant le pouvoir en la matière notifient officiellement d’arrêter. Il a profité d’un point de presse jeudi devant la mairie pour clarifier cette position.

Les heurts de mercredi et jeudi ont été provoqués par des marchands à la sauvette qui se sont opposés aux agents municipaux chargés de faire appliquer la mesure de déguerpissement, notamment au rond-point Sandaga et ses environs. Alioune Ndoye a dénoncé les attaques contre les agents municipaux, qualifiant ces actions d’inacceptables.

Ces opérations visent non seulement à réhabiliter le cadre de vie et à assurer la fluidité de la circulation, mais elles sont également cruciales pour des raisons de sécurité. Selon le maire, il est essentiel de dégager les carrefours et avenues qui ne peuvent se transformer en marchés. Il a également déploré la transformation de Petersen en gare routière et marché ainsi que l’occupation illégale de la voie publique à Roukou Disquette.

Les opérations de déguerpissement et d’assainissement ne ciblent pas uniquement les tabliers et autres marchands à la sauvette. Elles concernent aussi les installations sur les trottoirs, les panneaux de publicité, les totems et les cantines de sociétés nationales. Pendant deux semaines, des équipes de la mairie ont mené une campagne d’information et de communication pour sensibiliser les marchands ambulants aux avantages de la lutte contre l’occupation anarchique de la voie publique.

Alioune Ndoye a également promis la construction d’un centre commercial R+5 dédié aux commerçants, notamment aux tabliers et aux marchands à la sauvette. Il a rappelé que la majorité des commerçants impactés par la fermeture du marché de Sandaga ont été recensés et relogés au champ de course, tandis que d’autres ont été indemnisés.

Enfin, pour une meilleure gestion de la situation, il a annoncé une prochaine réunion avec les dix-neuf maires de la ville de Dakar afin de trouver la solution la plus bénéfique pour les populations de la capitale.