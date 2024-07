Cette femme est enceinte depuis 45 ans…Une affaire mystérieuse

Une femme âgée de 70 ans a captivé l’attention de nombreux curieux avec son histoire incroyable. Elle affirme être enceinte depuis 1977, soit depuis 45 ans.

L’identité de cette femme âgée n’a pas été révélée, mais elle a partagé son parcours bouleversant dans une vidéo YouTube , débutant par la confirmation de sa grossesse par des médecins il y a plusieurs décennies.

Mariée pour la première fois en 1973, la septuagénaire a dû affronter de nombreuses difficultés, notamment la perte tragique de son premier enfant et les vi0lences domestiques. En raison de ces épreuves, elle a décidé de divorcer de son premier mari et de se remarier en 1977.

La femme raconte : « Je suis tombée enceinte, mais nous n’avons pas eu de chance, mon premier-né n’est pas sorti vivant. La principale raison pour laquelle j’ai divorcé était que mon premier mari me maltraitait ; il rentrait ivre et me battait sans raison. J’ai décidé de partir. »

Enceinte de sept mois au moment de son divorce, la femme a ensuite trouvé refuge chez sa grand-mère. Elle raconte que son bébé ne bougeait plus et malgré les tentatives de son premier mari de la reconquérir, elle a refusé de revenir, préférant la paix à une vie de vi0lence.

« Quand nous nous sommes séparés, j’étais enceinte de sept mois. Mon mari a dit : “Comme que tu pars, tu n’auras jamais d’enfant.” Mais j’ai insisté pour partir en paix plutôt que de mourir ici. »

En 1977, quelques temps après sa séparation de son premier mari, elle s’est remariée avec un homme qu’elle décrit comme gentil et solidaire, contrastant fortement avec son premier mari. Ce nouveau partenaire lui a apporté le soutien et l’amour dont elle avait tant besoin. Malgré sa grossesse persistante, il ne l’a jamais rejetée et lui a offert une vie paisible et harmonieuse.

“Je suis arrivée ici en 1977 et j’ai épousé un autre mari. Il était différent ; il était gentil et m’a dit de ne pas m’inquiéter d’avoir des enfants. Il a dit qu’il avait déjà eu tous les enfants dont il avait besoin, qu’il voulait juste quelqu’un qui serait à ses côtés et qui prendrait soin de lui. Il prenait toujours soin de moi et m’a fait me sentir spéciale. Il était totalement différent de mon premier mari et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à ressentir les avantages du mariage.

Avant, à cause des cicatrices que je portais, je pensais que le mariage était inutile, mais lorsque j’ai épousé mon deuxième partenaire, j’ai récolté les bénéfices du mariage. C’était un mari tombé du ciel mais j’étais encore enceinte. Quand j’allais au champs pour faire un peu de culture, je n’y parvenais pas à cause de la grossesse, je me fatiguais juste sans faire une seule activité. Mon mari était un héros, je veux dire le deuxième. Chaque fois qu’il me voyait souffrir sur le terrain, il s’approchait et me disait toujours de me reposer et de prendre soin de moi.

Je n’ai pas pu avoir d’enfant et pourtant j’étais enceinte. Il m’a regardé et m’a dit : «Je ne te chasserai jamais parce que tu ne peux pas avoir d’enfants. C’est bon; Je mettrai de côté ceux que j’ai produits. » “, a expliqué la femme.

Depuis son remariage, elle a trouvé réconfort et foi. Elle s’est convertie au christianisme et a été baptisée, devenant ainsi une “nouvelle créature”.

« Après être venue vivre avec mon deuxième mari, j’ai cru au Christ et je me suis fait baptiser dans l’eau, je suis donc devenue une nouvelle créature. » a dit la femme.

Malgré les défis, elle et son deuxième mari ont vécu une vie harmonieuse jusqu’à ce qu’il décède récemment.

“Nous vivions paisiblement et en harmonie ; nous n’avons jamais eu de malentendus et nous nous sommes aimés comme si nous étions des couples de jeunes mariés jusqu’à récemment, lorsqu’il a rendu son dernier soupir et est allé au paradis.”, a terminé la femme âgée.

Source AM