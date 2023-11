Demain Sénégal : La signature de Birame Ngoye Fall ajoutée à son insu…

84 personnalités sous l’égide de « Demain Sénégal » ont signé un texte pour se « révolter contre les attaques à l’Etat de droit » au Sénégal. Parmi eux, l’ancien PM Mamadou Lamine Loum, Bara Tall et Cheikh Tidiane Mbaye.

Ont signé :

Liste des 84 signataires de la déclaration de l’Association DEMAIN SENEGAL

Membres du Comité consultatif de DEMAIN SENEGAL, signataires Khadim Bamba DIAGNE : Economiste Professeur d’université UCAD, Dakar Mamadou DIOUF : Professeur Université Columbia, NYC USA Birame Ngoye FALL : Membre du comité des Assises nationales Dakar Mame Adama GUEYE : Avocat, fondateur Forum Civil Dakar Amadou KANE : Ancien Ministre ancien Directeur général BICIS Administrateur Dakar Mamadou Lamine LOUM : Ancien Premier Ministre Administrateur Dakar

Mais Mr Birame Ngoye Fall (le 4ème signataire) dément avoir signé ce communiqué. Voici sa déclaration ci-dessous.

Mamadou Lamine PM

Cher ami.

Je voudrais m’adresser à toi parce que nous avons travaillé et interagi ensemble aux Assises Nationales 2008 2009 et parce que je constate que tu es mis en tête d’affiche en illustration du COMMUNIQUÉ donnant une position présentée comme étant partagée et portée par une liste de citoyens Sénégalais où figure mon nom.

D’ABORD COMME TU LE SAIS JE N’AI POINT PARTICIPÉ À UNE RÉUNION NI DE DISCUSSION NI DE RÉDACTION ENCORE MOINS DE VALIDATION DE CE TEXTE.

J’observe :

1) Les travaux des Assises Nationales auxquelles j’ai eu la chance et l’honneur d’avoir participé n’ont jamais pris de POSITION POLITIQUE TRANCHÉE.

2) Le résumé CONDENSÉ desdits travaux sont consignés dans LA CHARTE DE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE qui énonce des PRINCIPES, point de critiques à connotation politique.

3) Par ailleurs je n’ai eu à assister qu’à deux rencontres d’exposé de travaux en cours en tant que INVITÉ puisqu’ayant eu à participer comme toi à l’expérience des Assises Nationales comme exercice de réflexion antérieure à la démarche de DEMAIN SENEGAL sur des questions de politiques publiques.

4) Personnellement je ne suis pas membre formelle de cette organisation DEMAIN SENEGAL.

5) Le TEXTE ici présenté semble être une position politique de DEMAIN SENEGAL sur des questions juridiques complexes non encore tranchées ; donc pendantes en Justice et à mon point de vue ne devant en conséquence pas faire l’objet d’une sentence politique à tendance partisane de la part de Citoyens non partisans. On y entrevoit des positions très usitées par des franges de la Politique partisane. C’est peut-être le résultat de l’analyse des membres de DEMAIN SENEGAL.

6) Le TEXTE en question me semble être dans sa première partie manifestement politique qui reflèterait les convictions politiques de DEMAIN SENEGAL sur des sujets de l’actualité politique du pays auxquelles convictions ses rédacteurs ont tout simplement rattaché par une sorte osmose une QUESTION ADRESSÉE AUX FUTURS CANDIDATS A L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2024 POUR LEUR DEMANDER DE SE DEFINIR PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS DE LA CHARTE ISSUE DES ASSISES NATIONALES.

7) Donc en résumé très honnêtement et très humblement pour moi, autant je ne me retrouve pas dans l’analyse politique faite par DEMAIN SENEGAL dans la 1ère partie de leur TEXTE, autant je suis en phase avec l’exercice strict et dans l’esprit des Assises Nationales et dans la démarche du contenu de la CHARTE qui en est issue, qu’il puisse être demandé de façon distinctive et principielle

A) QUELLE LECTURE EN FONT LES FUTURS CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. B) QUEL ENGAGEMENT PEUVENT-ILS PRENDRE POUR EN FAIRE APPLICATION PARTIELLE OU TOTALE.

A mon humble avis un tel double questionnement serait plus logique et mieux en bon et probant rapport avec l’esprit, et avec la démarche apolitique des Assises nationales en prenant tout simplement le produit final qui en est le jauge étendard, le baromètre de redevabilité.

C’EST A CE STADE DE PRINCIPE STRICTEMENT ASSISES NATIONALES DONT JE DEMEURE MEMBRE, QUE JE ME RETROUVE PERSONNELLEMENT.

A CONTRARIO JE NE PARTAGE PAS TEL QUE PRÉSENTÉ LE TEXTE EMANANT DE DEMAIN SENEGAL DONT JE NE SUIS PAS MEMBRE.

Fraternellement à toi

Birame Ngoye FALL.