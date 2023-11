Démissions à Mbacké : Des membres de l’ex Pastef rejoignent Amadou

Est-ce la descente aux enfers pour Ousmane Sonko dans le département de Mbacké qui est jadis considéré comme un bastion du Pastef dissout ? On est censé répondre par l’affirmative. Et pour cause, deux membres fondateurs du Parti Pastef ont décidé de mettre fin à leur compagnonnage avec Ousmane Sonko. Il s’agit de Hamady Diouf trésorier départemental et de Saliou Wade chargé des élections.

Les raisons de leurs départs sont connues car pour le premier nommé, il dénonce le fait que personne de son ancien parti n’est venue leur rendre visite à sa sortie de prison à la suite de son arrestation et de son incarcération à la prison de Diourbel.

Frustrés par ce manque de respect et de considération, ils ont décidé de tourner le dos à Ousmane Sonko et au nom de la stabilité du pays, ils ont engagé à cheminer aux côtés de Amadou Ba qui les a reçu en audience.

D’ailleurs, une rencontre avec la presse est prévue ce samedi pour matérialiser ce nouveau compagnonnage avec l’actuel candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar dans le département de Mbacké.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn