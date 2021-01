Démolition à Mbour 4…La RV de TAS indigné et scandalisé

Suite à la destruction des habitations du quartier Mbour 4 extension (Thiès) par la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS), la République des Valeurs (RV) de Thierno Alassane Sall (TAS) s’est fendue d’un communiqué pour condamner cet acte barbare qui met à la rue des centaines de famille en pleine pandémie.

Et pourtant, le Président Sall, lors de la pose de la première pierre des travaux de la nouvelle usine de traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr et ses renforcements en aval (Kms3) le 18 décembre 2017, avait demandé au gouverneur de la région de Thiès de prendre toutes les dispositions nécessaires pour affecter les terrains sur lesquels les populations de Mbour 4 Extension avaient déjà édifié leurs maisons.

Communiqué du bureau exécutif national de La République des Valeurs suite aux démolitions de maisons à Mbour 4 Extension

Des scènes honteuses qui ne devraient se passer dans un tel contexte où les consciences sont envahies par la peur d’être pris dans les filets d’un virus mortel très redoutable et qui continue de faire ses ravages dans le monde. Quelle est cette urgence qui talonne ces autorités en charge du foncier à Thiès, jusqu’à s’empresser de démolir ces habitations de pauvres contribuables ?

Quelle que soit la réponse, l’on ne pourrait justifier ces actes portant directement atteinte à la dignité de ces compatriotes, moralement abattus et impuissants devant un tel drame.

Touchés, sommes-nous, au plus profond de nos cœurs, nous, camarades de Thierno Alassane Sall, compatissons aux pleurs des habitants de Mbour 4 et appelons les autorités en charge à plus de flexibilité et de tolérance à l’endroit de ces honnêtes citoyens, au moins le temps que passent ces moments d’hécatombes causés par le coronavirus.

En rappel, le président de la république avait fait la promesse d’octroyer à chaque famille, « un toit ».

Alors, celui qui avait vendu ce rêve aux populations sénégalaises lors des campagnes présidentielles dernières, a-t-il le droit de rester spectateur face à la démolition des biens de ces pauvres compatriotes ?