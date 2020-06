Dennis Quaid épouse une fille de 39 ans sa cadette (photo)

«L’amour au premier regard», c’est ainsi que Dennis Quaid décrit sa rencontre avec sa femme Laura Savoie. Ils ont commencé à se fréquenter en mai 2019 après s’être croisés lors d’un événement d’affaires. Ils s’étaient fiancés en octobre dernier et avaient prévus de se marier en avril 2020 à Hawaï, festivités reportées en raison du Covid-19.

L’acteur de 66 ans et sa compagne de 27 ans n’ont pas pu attendre et ont finalement décidé de sceller leur amour à Santa Barbara le 2 juin 2020. «Et nous sommes heureux de l’avoir fait. Ça nous ressemblait. C’était beau», a-t-il confié au magazine «People», ce mercredi 24 juin 2020. «Juste en regardant dans ses yeux, c’était la plus belle des mariées», a ajouté le père de Jack (28 ans), né de sa relation avec Meg Ryan, Thomas et Zoé (12 ans), nés de son précédent mariage avec Kimberly Buffington.

« J’aime ce qu’elle est »

Selon l’interprète de Jimmy Morris dans «Rêve de champion», la véritable force de son couple est la foi commune. «Nous sommes tous les deux chrétiens et dès le début, Dieu a toujours joué un rôle dans la relation», a-t-il expliqué. Il n’a pas tari d’éloge en ce qui concerne sa nouvelle compagne. «J’aime ce qu’elle est. Son caractère, son intelligence, bien sûr, sa beauté. Sa vision du monde», a poursuivi l’acteur américain. «C’est la meilleure personne que j’ai jamais rencontrée. J’adore me réveiller et passer chaque jour avec elle», a-t-il assuré.

Un couple « intemporel »

Concernant leurs 39 ans d’écart, cible de critique pour les internautes, le couple y voit un réel atout. «Il y a juste quelque chose d’intemporel entre nous», a justifié Dennis Quaid, affirmant que l’amour avait cette façon de «surprendre».

*Un avis partagé par la principale concernée, Laura Savoie, qui elle aussi, trouve en cette relation une source d’inspiration. «Cela change ma perspective et apporte tellement de joie chaque jour», a lancé l’étudiante en comptabilité, reconnaissant qu’elle n’avait jamais vu quelqu’un de si amoureux. «C’est comme si rien ne pouvait le faire tomber», a-t-elle témoigné.

Dennis et Laura espèrent désormais poursuivre la célébration de leur amour le mois prochain avec une lune de miel et une cérémonie en famille.