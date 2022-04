Départ de Gueum Sa Bopp : Babacar Justin descend Dr Mohamed Diallo

La fin du compagnonnage entre Dr Mohamed Diallo et Bougane Guèye Dany est actée ! Le désormais ex administrateur du mouvement Gueum Sa Bopp vole de ses propres ailes. Il a mis sur pied la coalition « Natangué » pour se lancer dans la course aux élections législatives du 31 juillet 2022. Mais le chemin qu’il a pris n’est pas du goût de ses anciens camarades.

En effet, dans un post fait sur sa page Facebook, Babacar Justin Mbengue n’a pas ménagé Dr Mohamed Diallo. Pour le chargé de la communication de la grande coalition Gueum Sa Bopp, son ex-compagnon n’est rien d’autre qu’un «traitre». « En Angleterre, le châtiment qu’on donné aux traîtres pendant la période classique c’est d’avoir la tête tranchée. Raison plus qu’il s’agit d’un dealer récidiviste (pénal). Aujourd’hui tu as rejoint le camp présidentiel oui! Tu as dit oui pour une liste parallèle au moment où toutes les forces vives de la Grande coalition Gueum Sa Bopp ont préféré resserrer l’étau pour faire face aux dérives du régime actuel qui est ligoté par une stratégie de calculs aux allures de dictature », se désole Babacar Justin sur le réseau social.

Le membre de Gueum Sa Bopp d’enfoncer le clou plus profondément : « L’histoire retiendra à jamais qu’un ”faux docteur” , un imposteur restera toujours un traître. Oui un traître extrême qui est en voie de disparition. Aujourd’hui Mouhamed Diallo restera toujours un traître sectaire , un imposteur qui , assoiffé de pouvoir, qui pour avoir vendu son âme au diable représentant en fait une force du mal », lance-t-il à l’actuel tête de fil de la coalition Natangue.

Le bras droit de Bougane de se différencier de M. Diallo qui, selon lui, « se gargarise de façon ignoble de versets du Saint Coran pour séduire, nuire ou blasphémer. » « Je suis convaincu que Dieu ”Allah Soubhana Wa Talla » existe et qu’il est le meilleur juge“, conclut le journaliste.