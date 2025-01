Départ des militaires français…l’erreur que Sonko et Diomaye doivent éviter

La France va bientôt quitter le Sénégal. Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre veulent faire du Sénégal un Etat souverain. Dans ce projet, ils peuvent compter sur les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais le nouveau régime doit éviter de tomber dans le piège des pays dirigés actuellement par des militaires.

Au Sénégal, le projet de souveraineté est en marche. Le nouveau régime veut se séparer de l’ancienne colonie. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé, mardi 31 décembre 2024, la fermeture de toutes les bases militaires étrangères au Sénégal dès 2025. Cette décision marque un tournant majeur dans sa politique de souverainisme et de diversification des partenariats en matière de défense. Le 28 novembre, il avait annoncé que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal. Une annonce qui a l’effet d’une bombe chez ces anciens alliés.

«J’ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entres autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal, dès 2025», avait déclaré le chef de l’Etat lors de son discours à la nation. Pour la première fois, le président avait fixé une date de départ des bases militaires éétrangère. «Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques, dans le cadre d’une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée», avait-il précisé.

Une position défendue par le premier ministre Ousmane Sonko. Loin de s’en limiter là, le leader du parti Pastef avait servi une réponse sèche au Président français sur la question des tirailleurs sénégalais. «La France n’a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l’Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel», avait-il répliqué.

Le parti Pastef prône la rupture avec le système et se réclame d’un panafricanisme de gauche. «Le Sénégal est un pays indépendant, c’est un pays souverain et la souveraineté ne s’accommode pas de la présence de bases militaires (étrangères) dans un pays souverain», avait déclaré Diomaye. Un message un peu plus clair pour un parti qui prône la rupture. Cette nouvelle décision met la France dans une très mauvaise position. Mais les nouvelles autorités doivent faire très attention.

Ils ne doivent pas commettre la même erreur que certains de nos voisins de la sous-région. Beaucoup de pays africains ont tourné le dos à la France. Mais certains ont choisi un nouveau «maître». Ces pays ont pris l’option de se tourner vers la Russie. Le pays de Poutine est en train de se créer un nouvel empire sur le continent. Il a réussi à s’implanter dans ces pays. Surtout les pays qui doivent faire face à une vague de terrorisme sans commune mesure.

Le Kremlin a réussi à déployer sur le continent un dispositif militaire et une influence médiatique prenant les Occidentaux à contre-pied. La Russie avait promis son « soutien total » aux pays africains présents lors d’une conférence organisée à Sotchi, les 9 et 10 novembre. La Russie ne cesse de gagner en puissance en Afrique. Ce qui fait dire à certains que la nouvelle guerre entre la Russie et l’Occident se déroule sur le continent africain. Le Sénégal ne devrait pas être un pion dans cette guéguerre.

Si le départ des français est acté, cela ne sera pas sans conséquence dans la marche du pays. Quelques centaines de civils sénégalais ont manifesté leur inquiétude concernant le départ annoncé de l’armée française qui les emploie. Mais la seule chose que le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko doivent éviter de chasser un allié au profit d’un nouveau «maître». Comme cela s’est fait ailleurs. Un pays qui clame sa souveraineté ne peut pas faire une plus grande erreur.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn