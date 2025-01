Macky Sall…la grande équation du duo Diomaye-sonko

Pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, la reddition des comptes est non négociable. Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont fait de la traque des présumés «délinquants financiers» et «criminels» une priorité. Depuis qu’ils sont arrivés au pouvoir, beaucoup de dignitaires de l’ancien régime se retrouvent pris au piège. Mais le président de la République et son premier ministre sont face à une grande équation.

La machine de la reddition des comptes est en marche. Depuis quelques jours, c’est Farba Ngom qui de retrouve au-devant de l’actualité. Le député est au cœur d’une procédure de levée de son immunité parlementaire, initiée suite à des accusations de blanchiment de capitaux. Selon des rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), il est suspecté d’avoir créé des sociétés écrans pour effectuer des transactions douteuses totalisant plus de 125 milliards de francs CFA, avec des flux financiers injustifiés entre ses comptes personnels, ceux de ses proches et des sociétés partenaires.

Farba Ngom a démenti toute implication dans cette affaire. Ce grand défenseur de Macky Sall ne sera ni le premier ni le dernier membre de l’Alliance Pour la République (APR) à avoir des problèmes avec la justice. Mais pour beaucoup de membres de Pastef, le régime ne s’est pas encore attaqué au véritable «coupable». Pour ces Patriotes, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la Présidence est la principal «suspect» dans ces «crimes financiers. Ils ont été nombreux à critiquer la décision de laisser Macky sortir du pays après sa défaite.

Si cela ne dépendait que de ces «pastéfiens», Macky Sall serait déjà derrière les barreaux. Fort heureusement, le temps de la justice n’est pas celui de la politique. Mais Pastef n’est pas le seul à en vouloir à l’ancien président de la République. Des personnes se disant victimes des dernières manifestations veulent aussi traîner le patron de l’APR en justice. Comme quoi, tout le monde en veut à l’homme qui a dirigé le Sénégal pendant douze (12) longues années.

Rassemblées dans « le collectif des victimes du régime du président Macky Sall », ces personnes avaient affiché leur ferme volonté de saisir le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme pour demander l’ouverture d’enquêtes approfondies. Dans une récente lettreadressée au roi Mohammed VI, le collectif avait énuméré les griefs portés contre l’ancien président Macky Sall. « Plus de 80 morts ont été recensés lors des manifestations politiques, des disparus, des citoyens désespérés forcés à l’exil ou ayant péri en Méditerranée. Des détentions arbitraires ont eu lieu, laissant de nombreuses personnes dans des conditions difficiles, assoiffées de justice et en quête de vérité », faisait-il savoir.

«Conscient d’avoir causé d’immenses souffrances à des centaines, voire des milliers de familles, Macky Sall a fait adopter, à quelques jours de son départ, une loi d’amnistie pour ces crimes, rapidement validée par sa majorité parlementaire. C’est ainsi, à la fin de son mandat, le 2 avril 2024, il a quitté précipitamment le Sénégal pour se rendre en Arabie Saoudite, avant de s’installer au Maroc, son nouveau lieu de résidence », précisent Boubacar Seye et Cie.

Mais comment le duo Diomaye-Sonko va-t-il faire pour satisfaire cette volonté des victimes. Traduire Macky Sall en justice est plus facile à dire qu’à faire. L’article 101 de la Constitution sénégalaise précise que « le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant […] à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ; il est jugé par la Haute Cour de justice ». Il en découle une autre question centrale : qu’est-ce que la haute trahison ?

« Ni la Constitution ni la loi organique sur la Haute Cour de justice ne la définissent précisément. Autrement dit, il reviendra aux députés de le faire », avait expliqué le juriste Mouhamadou Ngouda Mboup. Autrement dit, ce sera à la Haute Cour de Justice de déterminer si Macky sera poursuivi ou pas. Et avec tous les dossiers judiciaires en cours, cela pourrait prendre du temps au régime de se pencher sur le dossier d’un ancien président hors du territoire.

Alors le régime se retrouve face à une équation à deux variables. Traduire Macky Sall en justice ou le laisser vaquer librement à ses activités. Une véritable casse-tête pour le duo Diomaye-Sonko.

