Tribunal de Dakar : Pape «Mouma» relaxé dans une affaire de trafic de drogue

Ce lundi 16 juin 2025, le tribunal des flagrants délits de Dakar a connu une audience animée avec le procès de Pape Diedhiou, alias Pape “Mouma”. Âgé de 40 ans, marié et père de deux enfants, ce sourd-muet, déjà condamné à trois reprises pour coups et blessures volontaires, vol de moto et offre et cession de drogue, était poursuivi pour détention de 57 plaquettes de drogue de synthèse, communément appelée kush, en vue d’offre et de cession.

Accompagné de son interprète, Pape “Mouma” a nié être le propriétaire de la drogue. Il a expliqué qu’au moment de son arrestation, il était tranquillement assis en train de préparer du thé. Selon lui, les policiers ont trouvé de la drogue déposée à côté par des jeunes.

Interrogé sur la somme de 19 000 FCFA, soupçonnée par les enquêteurs de provenir de la vente de drogue, le prévenu a affirmé que cet argent était issu de son commerce de café ambulant (pousse-pousse).

Le procureur de la République a requis l’application de la loi pénale. Toutefois, le tribunal a prononcé la relaxe de Pape “Mouma” au bénéfice du doute, lit-on sur Seneweb.