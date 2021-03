Dernière minute…Sonko en garde à vue !

Arrêté pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée, Ousmane Sonko est loin de sortir de l’ombre. Nous venons d’apprendre que le leader de Pastef vient d’être placé en garde à vue. Et selon Libération Online son audition vient de démarrer.

A signaler qu’Ousmane Sonko est accusé par la masseuse Adji Sarr de « viols répétitifs et menaces de mort avec usage d’armes à feu ». Convoqué à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane, le député n’avait pas répondu. Il avait brandi son immunité parlementaire. Immunité qui sera finalement levée. C’est le vendredi 26 février, que les députés de la majorité ont prononcé la sentence. Ousmane Sonko redevient ainsi un simple citoyen. Suffisant pour que le juge du 8e cabinet, Mamadou Seck, convoque le leader de Pastef, ce mercredi.