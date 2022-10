Des alliés de la première heure disent NON au 3ème mandat de Macky

Les alliés de la première heure de Macky Sall disent « non » à un 3ème mandat et comptent investir un candidat

La conférence des leaders du Groupe des Alliés de la Première Heure (GRAPHE) qui réaffirme son ancrage dans Benno Bokk Yakaar n’encourage pas, pour des raisons d’éthique et de morale, la troisième candidature de Macky Sall et n’exclut pas d’investir un candidat pour la présidentielle de 2024.

Face à la presse ce vendredi, ces membres de la mouvance présidentielle s’indignent de l’attitude de certains proches du Président qui le poussent à franchir le Rubicon.

Dans leur déclaration, Babacar Gueye et Alla Dieng ont demandé à « ces individus de tenir compte de leur progéniture, de leurs familles et de leurs proches ».

Dans cette optique, le GRAPHE « reconnaît que le Président Macky Sall, en tant que citoyen sénégalais, a bel et bien le droit de présenter sa candidature, comme une certaine opposition l’avait avancé naguère ». Cependant le GRAPHE « n’encourage pas pour des raisons d’éthique et de morale cette troisième candidature, même si la future validation ou non de cette candidature n’est pas de leur ressort ».

Le face à face avec les journalistes a été aussi une occasion pour la conférence des leaders du Groupe des Alliés de la Première Heure (GRAPHE) d’appeler les députés à examiner le budget de 2023 « sans parti pris ni complaisance » mais uniquement dans le sens des intérêts des populations Sénégalaises.

La rencontre a été également pour les leaders du GRAPHE (Alliés), une occasion de « magnifier les concertations entamées pour le combat contre la vie chère et espère que cela mènera à des résultats probants ».

Le GRAPHE qui s’est également demandé à Ousmane Sonko de « respecter les institutions de la République et de ne plus mêler les forces de l’ordre à ses manipulations que tout le peuple à compris ».

Dans sa déclaration lue par Babacar Gueye et Alla Dieng, le GRAPHE lance un appel aux leaders qui avaient accompagné le Président Macky Sall dès le début de son projet à se joindre à son idéal.

Aly Saleh