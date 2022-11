Des chiens errants sèment la terreur…à Kaolack

La présence de meutes de chiens errants inquiète à Kaolack. Une situation qui préoccupe la municipalité et le service de l’élevage qui ont déclenché une vaste opération d’abatage sur tout le territoire communal.

« Depuis quelque temps, des cas de morsures, et des menaces ont été notées dans certains quartiers. Et cette opération devait être faite depuis longtemps, avec la mairie. Mais techniquement, c’était impossible avec l’hivernage et les flaques d’eau, les chiens empoisonnés pouvant contaminer les zones. Les points de rencontres ont été ciblées comme les trois marchés centrales de Kaolack, les abattoirs, entre autres », a soutenu Cheikh Amadou Bamba Beye du service départementale de l’élevage et des productions animales, rapporte Senego.