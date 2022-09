Des jeunes de Fatick demandent plus d’attention pour Pape Samba Thiam

« Pape Samba Thiam responsable politique de la mouvance présidentielle à Fatick président du mouvement action pratriotique est un jeune très dynamique qui œuvre toujours pour le développement de son terroir. Cela s’est traduit par des actions sociales qui s’articulent en formations des jeunes en informatique et en leadership distribution de fournitures et de matériels scolaires aux élèves à chaque ouverture des classes.

Ce dernier soutient toujours les candidats au baccalauréat à travers des synthèses de philo avec de grands professeurs et les suit jusqu’à l’université pour leurs logements et restauration. Il n’a jamais décliné aucun parrainage venant de son terroir. Pour parler du côté de la santé pape samba aide les populations à désinfecter les hôpitaux les écoles primaires et lycée.

Le sport n’est pas en reste pour le jeune cadre de ce terroir il soutient les jeunes et les ASC à travers des jeux de maillot et des ballons et tout ces gestes sont faits avec ses propres moyens et tout cela c’est pour soutenir la politique social du président Macky Sall.

Ce jeune ambitieux cadre de l’Apr mérite une attention particulière et une promise pour pouvoir soutenir et vulgariser et appuyer le président de la république dans la région de Fatick plus particulièrement dans sa commune », écrivent ses camarades dans une note parvenue à Xibaaru.