Des pays utilisent l’émigration pour s’enrichir…

QUESTIONS MIGRATOIRES : DONNER DU SENS AUX NARRATIFS…Par Ndukur Kacc Essiluwa Ndao

En relisant certaines études européennes, il existe un point important pour l’Afrique. Les jeunes qui sont morts dans l’anonymat et l’indifférence. En 2020, on estime que 979 migrants sont morts lors de la traversée de la mer méditerranée. Ce chiffre est largement en deçà de la réalité. Face à toutes ces tragédies, les autorités n’ont d’autre attitude que de « criminaliser » les jeunes sous le faux prétexte qu’ils sont partis « se suicider ». Cette position reflète en fait l’incapacité durable des pouvoirs publics à trouver des réponses adéquates aux besoins des jeunes en emplois décents et la demande accélérée de réduction des inégalités sociales. C’est aussi le symbole d’une jeunesse à qui a on volé ses rêves et qui subit aussi la violence symbolique de la cellule familiale qui n’a de plus en plus d’yeux que pour ceux qui « réussissent ».

Mais on doit aller au delà de l’indignation. La plupart des politiques mises en œuvre augmentent les inégalités sociales malgré les discours et les artifices « cosmétiques ». On l’a vu avec la nébuleuse autour des accords de pêche, qui ont détruit le patrimoine halieutique du pays et démantelé la pêche artisanale. L’absence d’une politique migratoire sérieusement orientée vers ces enjeux se traduit par un pilotage à vue et transforme nos pays en un gouffre de milliards issu de la coopération internationale pour endiguer les vagues migratoires. De toute manière n’importe quel petit type sorti d’une obscure école de commerce ou autre qui arrive en Afrique en sac à dos est appelé « expatrié ». La horde d’africains même sur-diplômés et hyperqualifiés resteront des « migrants » ou des « immigrés » ailleurs. Ils se heurtent toujours au plafond de verre et passent leur vie à donner des gages de compétence et d’intégration réussie. Les jeunes qui débarquent sur les plages de la Méditerranée étaient symboliquement « morts » bien avant. Ils ont déjà perdu la confiance en leurs pays.

Pourtant ces questions migratoires mobilisent des ressources exceptionnelles. Il est vrai qu’on peut aussi déplorer le manque de transparence sur les fonds reçus par les pays. Il n’y a aucune efficacité depuis le sommet de La Valette qui a été suivi, entre autres, par l’adoption du Pacte mondial sur les migrations. Les pays ont brandi les spectres de la migration pour s’enrichir. C’est ce qui explique le décalage avec les attentes des jeunes en particulier.Tout cela nourrit et enrichit aussi des trafiquants sans scrupules. La réalité, c’est que personne ne connaît vraiment la qualité d’argent. J’ai vu ces derniers jours l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) lancer un appel à 100 millions d’euros pour continuer à fournir une protection aux migrants vulnérables. Je sais qu’il y a un Fonds fiduciaire de l’UE (EUTF) – Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique depuis 5 ans. Son budget est estimé à 1,8 milliard d’euros venant de l’UE et du Fonds européen de développement (FED). En plus des autres contributions qui seraient autour de 82 millions euros. Un pays comme le Maroc a en largement bénéficié.

Pourtant, la plupart des migrations africaines restent intra-régionales. La grande majorité des migrants voyagent entre les pays africains à des fins économiques à court terme. Environ 80% restent en Afrique. D’où l’intérêt d’avoir une perspective régionale. L’Afrique a besoin de changer plein de narratif. Mettons nous à publier sur les gains des entreprises européennes, les chiffres sur l’intérêt de la dette, sur la dépendance en matières premières, etc. Nous aurions pu démontrer que contrairement au discours dominant, les 54 États africains financent les pays développés et non l’inverse. Ça serait utile. L’initiative Rapport Alternatif sur l’Afrique (RASA) y travaille et devrait nous aider à adresser cette question aux économistes. Mais déjà, le rapport sur les flux financiers illicites, l’économie du commerce illicite en Afrique de l’Ouest publie par l’OCDE indique que l’Afrique perd en moyenne 50 milliards de dollars par an. Plus le poids de la dette. Même avant que le coronavirus ne frappe, l’Afrique était en difficulté, la plupart des pays ayant du mal à rembourser 547 milliards de dollars de dettes (à confirmer) accumulées envers d’autres pays, des banques multilatérales et des prêteurs privés. Les experts nous diront la différence entre les bonnes et mauvaises dettes et surtout comment sortir de cette spirale d’endettement sans impact social.

Le changement de narratif c’est aussi avoir un agenda africain pour la recherche. Pour ne plus faire référence à l’OCDE uniquement. Mais l’asymétrie de l’information n’existe pas tout. Sur la pêche par exemple, nos experts disposent de données sur les stocks et sur les prix négociés par d’autres pays. Et pour autant nos gouvernements bradent les ressources. On peut faire dire que nos experts n’ont pas les données. La question reste comment cela éclaire les prises de décision. L’autre narratif à déconstruire, c’est l’autocensure des sachants. Le narratif de désolation, de dépendance et d’indigence profitent à certains mais sape aussi notre orgueil national. Il faut qu’on apprenne à nos enfants depuis la maternelle que nous sommes capables. Pourtant nous avons les bases. Beaucoup de nos élites sont quand même sorties de la méritocratie de l’école publique. Faut-il revenir à la théorie de déconnexion de Samir Amin ?

