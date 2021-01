Des syndicalistes de l’enseignement en grève pour 48 heures

L’enseignement moyen et secondaire sera de nouveaux perturber. La raison, le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Samess) et le Cadre unitaire syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire (CUSEMS), vont observer des débrayages de deux jours, à partir de ce mercredi 20 janvier 2021 rapporte PressAfrik.

Ce énième mouvement d’humeur s’inscrit dans le cadre de leur revendication à savoir le paiement intégral des indemnités du Bfem (Brevet de fin d’études moyennes), du Baccalauréat et également des examens professionnels.