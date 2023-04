Des ténors de Yewwi ont voulu «liquider» Dr Babacar Diop

Entre Babacar Diop et ses ex -alliés de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), ce n’est plus la grande entente. «Des ténors de la coalition de YAW ont voulu me liquider parce que je gère une ville stratégique du point de vue électoral», déclare le maire de Thiès dans un article que lui consacre Jeune Afrique. La brouille remonte aux élections législatives.

Selon le candidat à la Présidentielle de 2024, il était entendu que les candidats de la coalition qui avaient gagné leur commune lors des locales – ce qui était son cas – seraient reconduits sur la liste pour la députation. Mais cela lui a été “refusé”. Écœuré, dit-il, de voir ainsi “fouler au pied les principes de base » d’une coalition qui prétend “changer le système politique”, il prend donc ses distances avec YAW.

Désormais, Babacar Diop cultive son indépendance politique avec l’objectif de devenir le cinquième Président de la République du Sénégal. « Je suis le candidat des pauvres et je serai le président des pauvres », lance-t-il